Los 7 candidatos de Valdepeñas, en una respuesta

Este jueves la Cadena SER de Valdepeñas ha realizado las últimas entrevistas de esta campaña electoral. Entrevistas individualizadas con todos los cabezas de lista de las siete formaciones políticas que se presentan a las elecciones municipales de este domingo.

PSOE

Por parte del PSOE, su candidato y actual alcalde, Jesús Martín, buscará conseguir la quinta legislatura consecutiva con mayoría absoluta. Además, Martín se ha pronunciado sobre la propuesta de algunas formaciones de reducir los impuestos de forma agresiva. Sobre ello, ha afirmado que "cuando alguien dice de bajar la presión fiscal, lo que debe de decir es que servicios va a quitar".

Asimismo, el edil socialista ha desgranado los proyectos para la próxima legislatura, de conseguir la mayoría. Unos proyectos que pasan por vertebrar la ciudad, a través de la construcción del paso subterráneo en la Calle Alegría o el cubrimiento de la zona del Canal.

PP

En cuanto al PP, de sus 200 medidas electorales, hay algunas que dependerán de si esta formación logra presidir la Junta. Medidas como la llegada de la UCI o la implantación del grado de enología, a través de la UCLM. Sobre esta casuistica, la de lograr gobernar en Valdepeñas y no en Castilla-La Mancha, su candidata, Cándida Tercero, ha asegurado que "exigiremos, gobierne quien gobierne, estas medidas".

Asimismo, en cuanto a un posible sorpasso de Ciudadanos a esta formación, Tercero ha asegurado que "no debemos extrapolar los datos de las generales porque en Valdepeñas se vota una cosa en generales, otra en autonómicas y otra en municipales".

Izquierda Unida

La última de las formaciones con representación, actualmente, es Izquierda Unida, quienes subrayan que subirán los impuestos a los que más tienen y ganan, con el fin de mantener los servicios públicos actuales y poder reducir el IBI al porcentaje existente en otras localidades "como Manzanares o Tomelloso".

Y, sobre un posible gobierno de coalición con el grupo socialista, siempre y cuando este último grupo no logre la mayoría absoluta, Caro ha asegurado que "nosotros no tenemos pactos pensados (...) no hace falta tener una mayoría, se puede gobernar en minoría (...) haremos acuerdos puntuales".

Ciudadanos

En cuanto a la formación naranja, una de sus medidas estrella de su programa electoral es la construcción de una residencia de mayores en el centro de Valdepeñas. Una residencia que sería de gestión privada pero que, de obtener la alcaldía, tendrían plazas subvencionadas con dinero público.

Además, sobre posibles pactos, su candidato, Juan Francisco Martín, ha asegurado que "hablaremos con todos (...) tenemos unas formaciones más afines que otras pero nos sentaremos con todos".

Podemos-Equo

La formación morada ha apostado por una campaña electoral bronca y centrada en atacar al actual gobierno socialista. En este aspecto, su candidato, Luis Benítez de Lugo ha asegurado que "cambiaremos el modelo de ciudad creada por los socialistas en torno al sector servicios (...) un modelo centrado, sobre todo, en el sector hostelero con contratos muy precarios". De esta forma, Benítez de Lugo apuesta por un modelo de ciudad en el que se quede fuera este sector.

También, esta formación aboga por reducir los impuestos pero de manera tenue, puesto que "una reducción agresiva podría producir unos recortes como los producidos en la era de Cospedal".

VOX

Asimismo, en la localidad de Valdepeñas se presentan hasta dos formaciones de extrema derecha. Una de ellas es VOX, quienes apuestan por reducir los impuestos al mínimo legal. Una reducción de tributos locales que, aseguran, es compatible con mantener los servicios públicos actuales.

Por ello, su candidata, Lola Gómez, sustenta esta afirmación en, únicamente, reducir los sueldos de los concejales y reducir los grandes proyectos para la localidad. Una reducción de sueldos que no igualaría a lo que el consistorio dejaría de ingresar con esa reducción de impuestos.

Democracia Nacional

Finalmente, otra de las formaciones de ultra derecha es Democracia Nacional. Una formación que ya se presentó en los comicios de 2011, en los que logró menos votos que los votos nulos o los votos en blanco contabilizados. En total apenas consiguió el apoyo de 200 votantes.

Una formación que asegura que "quitaremos todas las ayudas sociales a los extranjeros (...) ser muy exigentes (...) el que no pueda vivir de su sueldo no debe estar aquí". Un discurso racista y discriminatorio que busca quitar apoyos a la formación de Abascal en Valdepeñas.

