El verano gijonés calienta motores

El Jardín Botánico Atlántico de Gijón ha sido el lugar elegido para realizar la presentación oficial del Programa de Festejos del Verano. Un espacio con gran protagonismo en la agenda estival que del 1 al 18 de agosto programará casi una veintena de conciertos, tres en un formato muy íntimista en el programa de "Los Rincones del Botánico" y otros 16 en la Terraza del Jardín como el tributo a Eric Clapton, Vaudí, abren el día 1 con Pauline en la Playa y cierra con el Festival Internacional de Piano. La programación del Botánico incluye además 'Los sábados de la Reciella' y 'Nocturnia'.

La programación musical de la Semana Grande arrancará el viernes 9 de agosto con el televisivo Manel Fuentes junto a su banda tributo, 'The Spring's Team' en el escenario de Poniente. El domingo 11, sobre las tablas de la plaza Mayor, Mastodonte, el grupo formado por el actor Asier Etxeandia y Enrico Bárbaro. El lunes 12 se concentrarán dos de los platos fuertes de la programación. Los Berrones en la plaza Mayor celebrando sus 30 años como embajadores del agro rock y Lola Índigo en Poniente. El martes 13, en la Plaza Mayor, tiempo para el recuerdo de los grandes éxitos en los 70 y 80 como 'Para que no me olvides' cosechados por Lorenzo Santamaría. La Noche de los Fuegos se cerrará el programa de conciertos con actuaciones de orquestas en el paseo de Begoña y El Llano.

El verano arranca con el Motoweekend ya el 7 de junio y se cierra con el Concurso Hípico Internacional. Por el camino festivales organizados por promotoras locales como Metrópoli o el Gijón Life, la Semana Negra, el Festival Arco Atlántico o el Festival Aéreo. "Una de las mejores jornadas veraniegas para la hostelería", apuntaba el concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador, en Hoy por Hoy Gijón minutos antes de la presentación oficial.

FESTIVALES Gijón Motoweekend – Del 7 al 9 de junio. Con los conciertos de: Desakato, Sinaia, Ekko, Free City, Misiva, De Boo Devils, Reprise, Calentón, etc. Metrópoli – Del 28 de junio al 7 de julio. Con los conciertos de: Juanes, Calamaro, Mala Rodríguez, Beret, Ilegales, La Pegatina, Fuel Fandango, Camela, Dead Bronco, etc. Semana Negra – Del 5 al 14 de julio. Gijón Life – Del 17 al 28 de julio. Con los conciertos de: Pablo, Raphael, Monster of Rock, OT, Ara Malikian, Manuel Carrasco, Aitana, Iza, y VERMIC. Euroyeyé – Del 1 al 4 de agosto. Con los conciertos de: Giselle Smith, Daddy Long Legs, The Allnighters, Los Malinches, Volcanes, Los Estanques, Los Platillos Volantes, etc. Tsunami Xixón – 2 y 3 de agosto. Con los conciertos de: The Offspring, Kaiser Chiefs, Nox, Good Charlotte, Berry Txarrak, Danko Jones, La MODA, Pulley, etc. Cultur 3 Club – 5 a 8 de septiembre. Rockin´Gijon Weekender – 11 y 12 de octubre. Con los conciertos de Ray Gellato, Mike Sánchez, Sugar Daddy, etc. JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO Solsticio de Verano – 22 y 23 de junio. Colonias de Verano – 24 junio a 30 de agosto. Aventura Nocturna – 1 a 7 de julio Los sábados de la Reciella – 6 julio a 31 de agosto. Fiesta de las pompas – 6 de julio. Teatro: “Saltarela” -13 de julio Teatro/títeres: “Piratas a la orilla del mar”, 20 de julio; “Circolandia” – 27 de julio Teatro: “Los pintores” – 4 de agosto; Títeres: “Secretos en familia”- 10 agosto Clown: “Circo carambola”, 17 agosto; “Historias de animales” – 24 agosto “La cartera cuentera”, 31 de agosto Nocturnia – 8 a 16 de julio Conciertos de “Los Rincones del Botánico”: 12 de julio: Antonio Arias y Fernando Alfaro; 26 de julio: Josele Santiago 30 agosto: Señor Chinarro La Terraza del Botánico – Del 1 al 18 de agosto. Las Noches Mágicas – 22 agosto a 1 de septiembre. Equinocio de Otoño – 22 de septiembre. CULTURA VIII Festival Arcu Atlánticu. 23 a 28 julio Talleres infantiles – Julio y agosto Museos y exposiciones – Julio, agosto y septiembre Día de la Ruta de la Plata – 14 de septiembre CIRQUE DU SOLEIL “KOOZA” Del 1 al 31 de agosto en El Musel TEATRO JOVELLANOS “Horror” – 6 de julio. Higiénico Papel “Sidra en vena” – 12 de julio. Montgomery Entertainment “Comedia Aquilana”, 13 de julio. Cia Nacional de Teatro Clásico “Sobremesa accidental”, 18 de julio. Ánimo de Lucro “Divinas palabras”, 20 de julio. Producciones Faraute “IV Gala Internacional de Ballet de Gijón”, 25 de julio “Juntos”, 26 y 27 julio. Txalo Producciones “Bojiganga”, 1 agosto. Teatro del Cuervo “Yo, Carmen”, 3 de agosto. María Pagés “Adiós Arturo”, 7 a 18 agosto. La Cubana “Nikita Mnyodants”, 20 agosto. Festival I. Piano “Concierto XX Aniversario”, 21 agosto. Festival I. Piano “Intensamente azules”, 22 agosto. De Juan Mayorga “La venganza de la xana”, 23 a 25 agosto. Cia. Asturiana de Comedias “Intocables”, 30 y 31 de agosto. Ados teatroa y Pentación “J´Attendrai”, 28 de septiembre. Ánimo de Lucro “Emportats”, 29 de septiembre. La Trócola Circ - FESTIVAL AÉREO GIJÓN 21 de julio en la Bahía de San Lorenzo - ACUARIO Vacaciones Acuáticas, del 24 de junio al 6 de septiembre - FERIAS Y MERCADOS Mercado Artesano y Ecológico – 13 y 14 julio, 15 y 16 agosto y 7 a 9 septiembre. ARTEGIJÓN – Del 3 al 15 de agosto. 63 FIDMA- Del 3 al 18 agosto AGROPEC- 27 a 29 septiembre - GASTRONOMÍA Jueves de Sidra – Todos los jueves del año. Gijón sabe a Mar – 21 a 30 junio. Oktoberfest – 29 agosto a 8 septiembre. Plaza Toros. La gran mariscada – 13 al 15 y 20 a 22 septiembre. Plaza Toros - FESTEJOS San Xuan y San Pedro – 23 a 30 de junio Arte en la Calle – 6 julio a 26 agosto Conciertos F. Arcu Atlánticu – 23 a 28 julio XXXVIII Concurso de la Canción Asturiana – 29 julio a 11 agosto Día de Asturies en Xixón – 4 agosto XIX Festival I. Bandes de Gaites Villa de Xixón – 6 a 9 agosto Semanas Grande – 9 a 15 de agosto. - DEPORTES Torneo Municipal de Mini Tenis- 23 junio Torneo Municipal de Badminton – 23 de junio Vuelta al concejo en BTT – 6 de julio Campeonato de España de Atletismo Sub 16 – 6 y 7 julio Copa España Rally Jet Villa de Gijón – 12 y 13 de julio XVI Torneo de Baloncesto 3x3 en la calle – 6 a 8 de agosto XXVI Carrera Nocturna de Playa San Lorenzo – 12 de agosto VII Torneo de Badminton Villa de Gijón – 24 agosto VI Circuito de Travesías de Aguas Abiertas – 29 junio, 14 julio y 25 sept. CSIO – 28 agosto a 1 de septiembre III Carrera Nocturna de Gijón 10 K – 21 de septiembre Campeonatos de GOLF – Del 6 a 9, 17, 22 al 24, 31 de agosto y 1 de sept. - LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA Laboral Cinemateca – 21 a 23 y 28 a 30 de junio Campus de Verano – 1 de julio a 30 de agosto Intensive Contemporary Dance Course – 1 al 15 de julio Splashdown Festival – 19 a 21 de julio Concierto de MAREA – 27 de julio Tsunami Xixón – 2 y 3 de agosto Certamen de Afinación de Pianos – 5 al 9 y 12 a 16 agosto Festival de Rincones y Recovecos – 20 y 21 de septiembre Jornadas de puertas abiertas – 22 de septiembre Circlassica – 26 a 29 de septiembre