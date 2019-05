"Solo hay dos opciones: o gobernamos nosotros o lo hace Román con Vox"

Las últimas encuestas publicadas durante la campaña dan la victoria al PSOE en las elecciones municipales en la ciudad de Guadalajara, pero su candidato, Alberto Rojo, no se fía. "El cambio es posible, estamos muy cerca, pero también sigue existiendo la posibilidad de que Gobierne Román con la extrema derecha", ha dicho en una entrevista en SER Guadalajara apelando al voto útil. "Hay que ser realistas, hay partidos que no van a sacar concejales. Yo pido el voto para el PSOE porque solo hay dos opciones viables: o gobernamos nosotros o lo hace Román con Vox. Queda tiempo y el PSOE es el voto del cambio".

Al margen de PP y Vox, Rojo se ha mostrado dispuesto a sentarse a hablar con el resto de formaciones para alcanzar un acuerdo. "Aspiro a contar con una mayoría suficiente para gobernar sin muletas, pero soy una persona dialogante, no me da miedo hablar y negociar y estoy convencido que vamos a llegar a acuerdos para todo con el resto de partidos".

Si llega a la alcaldía, ha prometido una limpieza integral de la ciudad, tanto en sentido figurado como en el literal. "Guadalajara es una ciudad sucia, no lo digo yo, lo dicen los ciudadanos. Sabíamos que había problemas, pero estos días nos ha sorprendido lo alarmados que están los vecinos con este asunto. Me comprometo a hacer un plan de choque integral en todos los barrios". Además, promete diálogo urgente para aprobar el Presupuesto. "El desaguisado que hay en el Ayuntamiento es tremendo. Hay que aprobar las cuentas y lo vamos a hacer".

Casco histórico. "Vamos a promover un plan de estímulo porque no puede seguir así con el andamio de la Plaza Mayor como emblema del casco. Hay que hablar con todos los agentes implicados, pero de verdad, proponiendo iniciativas. Seremos constructivos para plantear ideas a los propietarios de los solares, epro si no actúan tomaremos medidas Y se pueden hacer actuaciones de arte urbano para suavizar un poco el impacto.

Prisión Provincial. "Es posible revertirla porque Instituciones Penitenciarias está dispuesta a hacerlo, lo sé de buena mano. Allí construiremos un Centro Integrado de FP ligado a las Nuevas Tecnologías que sea pionero, que ofrezca formación para los jóvenes y que cierre el círculo con el Campus Universitario. Y también vamos a hacer un Centro de Ocio para Mayores en la antigua cárcel de Mujeres que es un proyecto que ha sido muy bien acogido".

Empleo. "Hay que desarrollar nuevos polígonos industriales. ¿Por qué a otros pueblos vienen empresas y a Guadalajara no? Román lleva muchos años sin desarrollar el Ruiseñor, y son un millón y metro de metros que hacen falta para que vengan empresas a Guadalajara".

Campus. "Me voy a poner al frente de este proyecto, que es importantísimo. Y vamos a estar preparados desarrollando en el entorno nuevos negocios, comercios, aparcamiento, reformando la Estación de Autobuses. No puede ser que haya tirado más de ese proyecto el presidente regional que el alcalde".

Junta de Comunidades. "He sellado un pacto por Guadalajara con el presidente. Hay proyectos fundamentales como un nuevo colegio en Aguas Vivas o el centro de Salud de Los Valles que dependen de la Junta, pero tiene que ser el alcalde el que los pida y se ponga al frente, no el que ponga piedras en el camino".

Movilidad. "Hay que potenciar mejoras en la movilidad, fomentar el uso de la bicicleta, arreglar el desastre del carril bici, mejorar los autobuses, que no funcionan bien. Y hay que hacer actuaciones más ambiciosas como la Ronda Este para ayudar a desatascar la zona de Cuatro Caminos. Es una obra compatible con el segundo acceso al Hospital que Román no ha hecho en 18 meses".

Obra Henares. "No nos gusta nada. Con ese dinero se hubiera hecho un verdadero corredor ambiental desde Castillejos hasta la ciudad. Si soy alcalde voy a proteger esa zona para que haga falta una evaluación ambiental que ahora no ha sido necesaria".

Ferias. "En 2019 es imposible cambiarlo. Para 2020 me sentaré personalmente con las peñas, algo que Román no ha hecho en 12 años, para buscar una solución de consenso. Las Ferias no pueden ser motivo de enfrentamiento entre los vecinos como ocurre ahora".

Deportes. "Seguiremos apostando por grandes eventos, tampoco es tan difícil: tenemos una buena localización, un buen pabellón,... pero hay que apostar también por el deporte 'made in Guadalajara', con los clubes y deportistas de Guadalajara y las instalaciones de barrio".

Cultura. "Hay que potenciar eventos como el Fescigu o el Maratón de los Cuentos. No puede ser que a eventos como estos se les recorte el presupuesto o que Román no haya ido al Festival de Cine en 12 años. Y además apostamos por crear una red de bibliotecas en los centros sociales para acercar la cultura a los barrios".