La cordialidad es la nota dominante en el debate municipal de Motilla

Este viernes Radio 90 ha organizado el debate electoral de la localidad motillana para vivir unas elecciones municipales históricas por el número de partidos que concurren: Partido Popular, Partido Socialista, Unidas-Izquierda Unida, Ciudadanos, Vox y Siempre Motilla.

En materia de salud, bienestar y servicios municipales cabe destacar que casi todos los partidos pretenden ampliar a doble equipo el personal de urgencias, así como incorporar nuevos servicios como el de cirugía menor o ecografías en el Centro de Especialidades Diagnóstico y Tratamiento. Desde Siempre Motilla advierten que esto no es tan fácil al depender de otras instituciones y acusa a los partidos de izquierda de vender humo con estas propuestas.

En términos de Industria, Empleo y Desarrollo los candidatos llevan en su programa apoyar a los pequeños comercios de la localidad, así como ampliar y mejorar el acceso al polígono de Las Lomas. En este punto Izquierda Unida y PSOE han puesto en valor la recuperación de puestos de trabajo que fueron eliminados durante la anterior legislatura del Partido Popular.

En economía e industrias los seis partidos llevan en su programa un reajuste de impuestos para ayudar a jubilados, familias numerosas o desempleados. En este punto Vox ha apostado por una bajada generalizada en el gasto político de un 30%, un punto en el que ha recibido el apoyo del PP que también contempla una rebaja en el sueldo del alcalde.

En urbanismo y vivienda los partidos han mencionado la importancia de la canalización de la Avenida del Riato para evitar las indundaciones que sufre el municipio regularmente, aquí han convergido varias formaciones como PSOE, Unidas- Izquierda Unida, Ciudadanos, PP y Siempre Motilla. También se han puesto de acuerdo en la importancia de generar nuevas viviendad, gracias a la ampliación de urbanizaciones en el municipio.

Sobre los pactos post-electorales, todos los partidos salen a ganar manteniéndose la postura del Partido Socialista en la que Pedro Javier Tendero se ha reafirmado en que no será alcalde con el apoyo de Jesús Martínez y Nines Calleja. En este punto Siempre Motilla se muestra predispuesto a hablar con todo el mundo, pero teniendo una vocación de derechas, por su parte el Partido Popular ha pedido a los vecinos que no dispersen su voto. Vox ha declarado que si ellos apostarán por la lista más votada, si no son ellos, siempre y cuando haya unas convergencias ideológicas y programáticas. En el apartado de pactos, Ciudadanos no se cierra a nadie y ha puesto en valor su carácter conciliador.

Desde Vox, Guillermo Martínez asegura que Herminio Navalón se ha comprometido a crear una fundación dotada con un millón de euros para ayudar a los motillanos si su partido es el ganador de las elecciones.

