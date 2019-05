Egea: "Debemos ganar sí o sí y después ya miraremos de reojo otros escenarios"

"Alanís por Javi, Mossa por Christian y Yoel por Saúl". Sergio Egea no ha querido esconder sus cartas de cara al partido del domingo contra el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. El técnico argentino dejó claro en rueda de prensa quiénes van a ser los sutitutos en el once de los tres jugadores con los que no puede contar por sanción.

Ya tenemos lista de convocados en el Real Oviedo. Egea se llevará a dieciocho futbolistas a Tenerife, entre los que no se encuentran los sancionados Saúl Berjón, Javi Hernández y Christian Fernández, además de Forlín, con problemas en su rodilla, y Javi Muñoz, aquejado durante la semana por unas molestias musculares. Tampoco está en esa lista Toché que por segunda semana consecutiva se ha quedado fuera por decisión técnica, mientras que Carlos Martínez sí viajará con la expedición azul. La citación está compuesta por cinco jugadores del filial. A los nombres habituales de Jimmy, Viti o Steven, en esta ocasión se han unido Edu Cortina y Josín.

Escucha la rueda de prensa de Sergio Egea.



“Los chicos que llegan del Vetusta compiten muy bien. Muchas veces a nosotros nos cuesta dar oportunidades a los jóvenes. La experiencia me indica que el chico que despunta, hay que darle su oportunidad. Son muy buenos, juegan muy bien y tienen mucha calidad. Han sido recibidos muy bien. Pueden tener su oportunidad en cualquier momento en el primer equipo”, destacaba Egea en sala de prensa.

Faltan tres jornadas para el final y ninguno de los dos equipos tiene margen de error. Los ovetenses se están jugando la posibilidad de disputar el play off, del que ahora están a tres puntos, y por el lado tinerfeño tienen como objetivo alejarse de la zona de descenso, con la que solo tienen dos puntos de margen.

Alrededor del cuadro de Luis César Sampedro se respira un ambiente tenso durante las últimas semanas debido a la situación delicada que están atravesando. El pasado miércoles unos 30 aficionados irrumpieron en el césped mientras el equipo se estaba entrenando para mantener una charla con los jugadores y el domingo, una hora antes del encuentro, se espera una manifestación masiva de las peñas contra la gestión deportiva del club.

“Es un partido muy importante para los dos, pero no hay duda de que es más trágico un descenso. Hay muchas urgencias, que un club como el Tenerife se esté jugando el descenso es bastante duro para su afición. Un equipo formado para estar entre los seis primeros. Muchas veces hay más concentración en los que se juegan el descenso. Bajar a Segunda B para equipos de tanta historia les perjudica muchísimo. Tienen unas ansiedades grandes porque la derrota les puede dejar en el precipicio”, comentó el técnico carbayón.

“Nosotros buscamos el play-off y los chicos lo están haciendo bien. Vamos a un campo que va a ser muy difícil. Si ganamos seguimos optando a la liguilla y eso es lo que buscamos nosotros. No será sencillo, con un estadio lleno y una situación límite para ellos. Peleamos por un privilegio y hay que tener una mentalidad muy fuerte para traernos los tres puntos”, añadió Egea.

Puede ser una jornada clave porque los rivales directos de los carbayones, Dépor y Cádiz, tienen compromisos difíciles ante Mallorca y Granada respectivamente. Los gallegos recibirán a los insulares el lunes (21:00 h.), en lo que será una bonita lucha por el play-off, y los gaditanos visitarán Los Cármenes el domingo (19:00 horas) para medirse a un equipo nazarí que de ganar ascendería a Primera División.

"Todos los partidos son difíciles, pero este puede que sea el que más. Debemos ganar sí o sí. Y además hay otros escenarios que miraremos de reojo. Desde que he llegado he encontrado una plantilla muy comprometida. Son un grupo ganador. El Oviedo tiene muy buenos profesionales. Lo recalco, no es fácil esta liga pero estamos en una situación muy buena”, zanjó el entrenador argentino.