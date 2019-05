Haremos una ciudad deportiva para el Real Oviedo en El Cristo

El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Oviedo, Alfredo Canteli, ha cerrado hoy la ronda de entrevistas con los cabezas de lista en las elecciones del domingo. En Hoy por Hoy Asturias nos ha avanzado la propuesta de construcción de una ciudad deportiva para el Real Oviedo que ocuparía 80.000 metros cuadrados del recinto, idea que al club le gusta bastante, según dice. Con todo, todavía quedaría espacio para una ciudad de la justicia, residencias o centro social.

El candidato popular presume de gestor apoyándose en su dilatada trayectoria profesional y sus años a la cabeza del Centro Asturiano de Oviedo. Alfredo Canteli dice que lo primero que les dijo a los componentes de su equipo político fue: “Soy como soy, no quiero que me cambiéis”. Después de algunos escarceos con la política y justo cuando pensaba que ese tren ya había pasado, va Teodoro García Egea y le propone la candidatura por el PP al ayuntamiento de Oviedo. Desde entonces lleva recorriendo la ciudad y su concejo explicando su proyecto para transformar una ciudad triste que ha perdido la alegría y una buena prueba de ello es su comercio: “Hay calles emblemáticas de Oviedo que tienen la mitad de sus comercios cerrados y eso es inadmisible”.

Para cambiar las cosas ha de ser elegido alcalde y aclara que aunque no sea así no se irá a casa: “Es algo que todo el mundo me pregunta y yo nunca he dicho eso, si no salgo alcalde me quedaré trabajando en la oposición”. Y para llegar a ser primer edil de Oviedo, probablemente habrá que apoyarse en pactos y eso lo tiene claro: “Nunca pactaré con los miembros del actual tripartito”. Excluidos estos, quedan el resto de partidos, los del centro derecha “que si creen que nuestro proyecto es bueno, no habrá problemas en llegar a acuerdos”.

Canteli apoya su candidatura en un plan de recuperación integral para la ciudad y para su medio rural y una de sus primeras medidas será darle más luz a la ciudad: “No se puede tener la ciudad a oscuras por que no se cambian bombillas”. Espera recuperar la vitalidad de Oviedo en base a la aplicación de rebajas fiscales que logren poner en marcha el ciclo económico. “No vamos a bajar los impuestos mañana pero si vamos a aplicar incentivos fiscales para recuperar las calles de la ciudad a través del comercio, como en el Oviedo Antiguo”.