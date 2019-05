"Cualquier posible pacto de gobierno se consultará antes con la militancia"

Adrián Barbón no las tiene todo consigo. O al menos eso es lo que quiere traslucir con su incansable llamamiento a los votantes socialistas para que no se confíen y acudan a votar el domingo. En su paso por la SER ha evitado pronunciarse sobre posibles pactos post electorales, pero se permite ironizar sobre su supuesto acuerdo con Ciudadanos a cambio de un escaño como senador autonómico para Nicanor García: "Sí, ya le buscamos piso en Madrid", es su salida ante lo que califica como "una locura de Teresa Mallada", la candidata del PP. No obstante pone distancias con Ciudadanos, a quien mete en el mismo saco que Vox, como asegura demuestra su entendimiento en Andalucía. Lamenta también la agresividad de Podemos hacia su candidatura y les pide que no se equivoquen de enemigo. Barbón asegura que Javier Fernández le comunicó expresamente que no queria participar en la campaña, y él lo ha respetado.

