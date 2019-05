Nissan entrega en Bilbao su crossover 400.000 vendido en España

Nissan, marca líder en crossovers y en movilidad eléctrica, ha hecho entrega del crossover 400.000 en España a un cliente en el concesionario GAURSA de Bilbao, José Gil Alvarado, ha sido la persona que la recogido este vehículo, un Nissan Qashqai, 1.3, gasolina, rojo fusión.

Desde que Nissan inventara este segmento hace ya 12 años con el nacimiento del Qashqai, muchas marcas han sido las que se han sumado a la “crossovermanía”, de tal manera que hoy en día, este segmento ya representa en el mercado español más del 40% de las ventas totales.

Sin embargo, la única marca que ha alcanzado esta cifra ha sido Nissan. Más de 280.000 Nissan Qashqai, más de 85.000 Juke y casi 35.000 X-Trail totalizan 400.000 crossovers vendidos en territorio español en los últimos doce años.

En el territorio donde ha tenido lugar la entrega de este crossover 400.000, País Vasco, la fiebre crossover es muy similar, ya que en la actualidad en el País Vasco, el Nissan Qashqai es el 4º modelo más vendido en lo que llevamos de año y 3º en el segmento particular.

Francesc Corberó, Director de Comunicación de Nissan Iberia ha declarado que: “Nissan ha marcado un nuevo registro histórico en el segmento que domina el mercado actualmente. Gracias a clientes como José Gil Alvarado que ha recogido hoy su Qashqai y a una excelente red de concesionarios en toda España como lo es Gaursa en el País Vasco, ha sido posible alcanzar esta cifra mágica de 400.000 crossovers vendidos en España, simbolizada por el “rey de los crossovers”, el Nissan Qashqai que ahora ya integra los primeros pasos de conducción autónoma con el sistema Propilot. Pasará mucho tiempo hasta que alguna otra marca alcance semejante cifra.

Por su parte Jasone Rodríguez, Gerente de Nissan GAURSA comentó que: “Desde Nissan Gaursa estamos muy contentos de ser el concesionario que vende el crossover 400.000. La buena gestión de la experiencia cliente 360º que ofrecemos gracias al potente equipo de compañeros profesionales con los que contamos ha hecho que hoy en día tengamos el 80% del territorio bizkaino, siendo Bizkaia una de nuestras apuestas estratégica más importantes. La rapidez de adaptación a las exigencias actuales del mercado y la satisfacción a las cambiantes necesidades de los clientes, nos ha hecho convertirnos en referentes de movilidad en Euskadi. Por ello, queremos dar las gracias a nuestros clientes que cada vez son más, por confiar en nosotros a través de nuestras tres instalaciones de Bizkaia (Bilbao, Barakaldo e Iurreta), con una nueva apertura en breve. “

Por su parte, José Gil Alvarado comentó al respecto de esta entrega: “La verdad es que no me esperaba esto! Compré el coche el otro día y cuando me dijeron que me lo entregaban coincidiendo con el cliente 400.000 de crossover, me hizo mucha ilusión.

"Una fiesta para mí, pensé. Siempre me ha gustado el Qashqai por el diseño y el componente tecnológico y ahora que he tenido que cambiar de coche, tenía claro que quería este modelo y que lo compraría en Gaursa!. Es el segundo coche que compro aquí y lo que más me ha gustado siempre es el trato que me dan. Siempre han resuelto todo muy rápido, de ahí que me decidiese en confiar en ellos para los temas de taller de otros coches de la familia. Así que ahora a disfrutar del crossover 400.000!!!

Algunas cifras de Nissan en relación con los crossovers de la marca:

· Nissan marcó dos récords absolutos en el segmento crossover el año anterior. En el año 2018, Nissan Qashqai fue el crossover más vendido en el mercado español con un total de 31.287 unidades, lo que representó un 9% más, es decir, dos puntos de crecimiento más que el mercado español . En su quinto año de vida ha marcado el mayor volumen de la historia. Este año esperamos superarlo de nuevo con 32.000 unidades.

en el mercado español con un total de 31.287 unidades, lo que representó un 9% más, es decir, dos puntos de crecimiento más que el mercado español · Fue el tercer modelo más vendido en el mercado español y único crossover dentro del top-3 del mercado español. Con una cuota en su segmento del 11%, sin duda, es el “rey de los crossovers” en España. En el mes de Febrero, Nissan Qashqai ha sido el vehículo más vendido en España y actualmente es el segundo modelo más vendido de España.

en el mercado español y único crossover dentro del top-3 del mercado español. Con una cuota en su segmento del 11%, sin duda, es · También en los crossovers grandes Nissan X-Trail obtuvo un nuevo récord de matriculaciones . Nissan ha matriculado un total de 8.780 unidades del X-Trail, un crecimiento del 9,5%, frente al volumen total del pasado ejercicio de 8.022 unidades.

. Nissan ha matriculado un total de 8.780 unidades del X-Trail, un crecimiento del 9,5%, frente al volumen total del pasado ejercicio de 8.022 unidades. · Para este año 2019, la gama crossover de Nissan se enriquece con nuevos motores, más tecnología, más conectividad, e-power y nuevos diseños. o Motores. En el mes de Enero, Nissan Qashqai ha sido líder en matriculaciones de gasolina gracias a los nuevos motores. También este año llegarán los nuevos motores a X-Trail, más eficientes. o Tecnología. Propilot llegará también a X-Trail y en breve llegará ya Qashqai Propilot a los concesionarios con una nueva campaña de comunicación. o Conectividad. Qashqai ofrece prestaciones más avanzadas en conectividad como el último navegador Nissan Connect , que incluye nuevas funciones como mapas en 3D, comandos por voz y una pantalla táctil de 18 cm (7") personalizable. También ofrece conectividad a través de Apple CarPlay® y Android Auto®, además de cámara de visión trasera.

con nuevos motores, más tecnología, más conectividad, e-power y nuevos diseños.

· Nissan superó los 50.000 crossovers matriculados en el mercado español por primera vez en la historia. En total, Nissan matriculó en 2018 un total de 50.272 crossovers, con un crecimiento del 5%, un crecimiento por cuarto año consecutivo, estableciendo un nuevo récord histórico para Nissan en este tipo de vehículos.