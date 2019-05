Cervera se agarra a su historia: "Nosotros daremos guerra"

Álvaro Cervera tiene los pies en el suelo. No quiere euforia, pero no quiere que nadie se arrugue. Su tono no es el más optimista y el entrenador asegura que se debe a que "estamos más apretados, llegamos tiempo sin ganar, esto se acaba, el futuro es incierto, pero no estoy triste".

El entrenador se agarra a la historia de su periplo como entrenador amarillo para pensar que sus jugadores conseguirán entrar en play off. Por eso Cervera manda un mensaje a los más incrédulos. "Este equipo hizo puntos que no los hizo nadie. Este equipo dio más alegrías que tristezas y en eso hay que confiar. Cuando hagamos la lista mañana y el equipo el domingo, nosotros daremos guerra".

Además, añade que "estoy convencido de que ganaremos dos partidos de aquí al final, convencido", dice Álvaro Cervera.

No quiere pensar en los rivales, pero entiende que los partidos que les restan por jugar a los demás equipos, permitirán a sus jugadores a tener opciones y depender de ellos mismos pase lo que pase en Los Cármenes. "Hay enfrentamientos directos y dependemos de nosotros mismos siempre. Hay enfrentamientos que nos dejarán con opciones siempre. Pero lo que sería bueno es tener buenas sensaciones después del partido. A estas alturas si nos vamos con buenas sensaciones son buenas para afrontar los siguientes partidos".

Valora las posibilidades de su equipo en este partido y reconoce que "argumentos tenemos y los hemos tenido siempre, pero juegan en casa, se juegan el ascenso, con el campo lleno y será complicado. Pero hemos jugado partidos de esos en otras temporadas y los hemos sacado y con esa idea vamos".