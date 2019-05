El Peñíscola Rehabmedic podría emigrar a otra ciudad para poder competir la próxima temporada

El Peñíscola RehabMedic no garantiza su continuidad en esta localidad la próxima temporada, pues se encuentra a la espera de que se ejecuten las obras de renovación del pabellón para poder continuar.



Así lo indicó Manuel Sierra, secretario general del club, en su balance sobre la pasada campaña en la élite del fútbol-sala español y la presentación de perspectivas para la próxima.



El club espera la constitución del nuevo consistorio ayuntamiento tras las elecciones porque su intención es seguir en la ciudad, aunque matizó que "si se entiende que el club no debe seguir aquí, habrá que buscar otra vía o desaparecer".



Para Sierra es importante ejecutar las obras de renovación del pabellón para continuar en Peñíscola. "Negociamos desde 2016 llegar a un acuerdo con el tema pabellón. Se nos concedió una primera prórroga para tenerlo acabado durante la temporada 18-19, y más tarde se nos concedió otra hasta el 31 de julio de 2019", recordó.



"Estamos a expensas de esto. Si a esa fecha, las obras están realizadas, el equipo jugará en Peñíscola. Si no lo están, el club no podrá estar dentro de la Liga", explicó Manuel Sierra.



"Hasta que no tengamos certeza que las obras se van a realizar, no iniciaremos la campaña de socios", dijo Sierra, quien indicó que la temporada recién concluida se puede calificar como "buena".



"Son seis años en Primera y uno en Segunda y como club estamos totalmente consolidado. Es un fenómeno de masas en la comarca y si hablamos de repercusión hay un retorno cercano a los siete millones euros", indicó, tras recordar que llevaron casi 7.000 personas a la Copa en Valencia.



A nivel deportivo, explicó que esperan realizar seis fichajes y cerrar una plantilla de catorce jugadores de cara a la próxima temporada.



"No se pueden dar nombres al haber contratos en vigor hasta el 30 de junio, pero la plantilla está cerrada", agregó Sierra, que se mostró optimista ante la posibilidad de renovar el patrocinio con RehabMedic y con el Villarreal Cf, con el que existe acuerdo para continuar.

