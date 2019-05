Sampedro: "Resolvimos la irrupción de los aficionados de la mejor manera que supimos"

Apenas dos días para la final del CD Tenerife. A las 17.00 horas del próximo domingo, el club blanquiazul se juega buena parte de su futuro en la categoría de plata. Este viernes tomó la palabra ante los medios de comunicación el técnico Luis César Sampedro. Sin descuidar lo deportivo, no dudó a la hora de analizar lo que ha sido la noticia de la semana en el plano extradeportivo, la irrupción por parte de una treintena de aficionados en el entrenamiento del pasado miércoles, "Son cosas del fútbol que no son muy usuales. Lo resolvimos de la mejor manera que supimos. Si tuviéramos cinco o seis puntos más no hubiera pasado, es normal que los aficionados están preocupados."

Este tipo de acontecimientos no son normales en la práctica del fútbol. Sin embargo el técnico gallego le ha querido restar importancia: "Creo que hay que poner el foco a cosas que nos lleven a ganar el domingo. A lo mejor el origen de todo, que no justifica, es que si tuviéramos cinco o seis puntos más este tipo de cosas no hubieran pasado", a lo que añadió: "Fue una charla cordial, inusual, pero cordial.

Les escuchamos y les dijimos que íbamos a poner todo nuestro empeño".

En lo deportivo el máximo mandatario técnico confirmó la baja del centrocampista Uros Racic. El once inicial presentará cambios con respecto al de su debut del pasado fin de semana en Elche por características del rival y el jugar como local. Se presentará el partido con un estadio casi lleno. Cerca de 1.000 eran las localidades que restaban por vender según comunicó el club en la mañana de este viernes".