El Elche C.F. llora la muerte de su mítico portero Manolo Pazos

El Elche C.F. y el fútbol franjiverde están de luto por la muerte de Manolo Pazos a los 89 años, el mejor portero del Club ilicitano de todos los tiempos, el "Conde" de la portería como le llamaban por su clase y elegancia.

Pazos llegó al Elche con 33 años tras jugar en Primera con el Celta, Real Madrid, Hércules y Atlético de Madrid y defendió la portería ilicitana durante 7 temporadas, todas ellas en la máxima categoría, desde 1962 a 1969 jugando 191 partidos oficiales.

Pazos era el guardameta de la época gloriosa del Club en el viejo y recordado Campo de Altabix y se ha ganado por derecho propio un hueco eterno en la historia del Elche C.F. Se ha ido un portero de leyenda y una persona con una gran calidad humana. La capilla ardiente estará situada en la Sala 1 del Tanatorio de Carrús de Elche.

El Club ha publicado en su página web la noticia de su muerte y ha recordado una anécdota que refleja a la perfección lo que significó Manolo Pazos en tierras ilicitanas. A continuación reproducimos dicho relato:

El Elche disputaba un encuentro de Copa ante el Pontevedra, un partido emotivo para Pazos al tratarse de sus paisanos. El Elche había igualado a cero en Pasarón y con el final cerca se volcaba sobre la puerta gallega para conseguir un gol que evitara la prórroga y diera el pase a la siguiente ronda. Y ya narra el propio Pazos:

"Yo me encontraba más adelantado de lo normal, supongo que me acercaría para seguir nuestra jugada en ataque y de repente ellos recuperan el balón y desde lejos me chutan, la pelota va alta, llego fácil pero no quiero arriesgar y con las manos la despejo para que salga por encima del larguero. El grito del público me inquieta y al girar veo que estaba más adelantado de lo que creía y la pelota se cuela al fondo de la red".

Manolo estaba hundido. Como una losa le cayó la culpabilidad de la derrota con la consiguiente eliminación y sólo podía suceder algo para que levantara el ánimo y eso mismo pasó. Al grito de "Pazos, Pazos" Altabix se puso en pie y rindió homenaje a su guardameta. Un error no iba a empañar su brillante trayectoria. Al día siguiente la victoria gallega pasó a un segundo plano y los medios de comunicación destacaban el gesto tan emotivo que se había vivido en Altabix.

Manolo Pazos, como hombre justo que es, quiso devolver el gesto a su afición y con este poema correspondió a los ilicitanos:

Elche es un bello jardín,

las ilicitanas las rosas,

con sus caras tan hermosas,

cual perfumado jardín.

Quisiera vivir en Elche

toda la vida,

hablar con sus gentes,

de gran simpatía.

No me saquen ya de Elche,

por compasión,

porque sus palmeras,

me hablan del Misteri

con gran devoción.

Es Santa María orgullo local,

sus playas cercanas

y su palmeral.

Su Dama de Elche,

de fama es mundial,

y si algo faltaba,

como bella joya,

la Nit de l´Albá.

Descanse en paz Manolo Pazos y desde el Grupo Radio Elche trasladamos nuestras condolencias a su familia y a toda la gente que apreciaba a un gallego de corazón franjiverde.