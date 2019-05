El Amigos del Tenis de Elda veteranos +50 eludió el descenso

El equipo de veteranos + 50 del Club Amigos del Tenis de Elda no pudo empezar con buen pie su participación en el Campeonato de la Comunidad Valenciana por equipos al perder contra el C. A. Montemar de Alicante por 5/0 en los cuartos de final, aunque en el partido del quinto al octavo logró no descender al vencer en sus instalaciones por un ajustado 4/3.

Por el Amigos del Tenis de Elda jugaron: Ramón Pérez, Antonio J. Núñez, José Moreno, Raúl Romero, Jose Parreño, Eduardo Alventosa, Alberto Poveda y José Luis Pérez. Este domingo se desplaza el equipo para jugar por el quinto y sexto puesto a La Eliana (Valencia) para jugar frente al C. T. Las Vegas.

I Open de Tenis Primavera “Expert Núñez Petrer”

Se está disputando las semifinales contando con 75 jugadores inscritos estando previstas las finales el sábado uno de junio por la mañana.