Con el calor, los sonidos mestizos fusionan a la perfección

Tocó cambio de expositor este jueves en el Tercer Ciclo GranaJoven - LemonRock de fotografía digital y en el que Vinila Von Bismark dio paso a dos interesantísimas bandas como son Harakiri Beach, que gracias a esa veta de electrónica tropical "made in Motril" han conseguido hacerse un hueco, tan sólo había que ver como estaba su escenario durante el pasado enOrbita, como a Apartamentos Acapulco, nombre setentero que hace referencia a una promoción de viviendas en la costa granadina, pero que con su shoegaze triunfan tanto por estas tierras como al otro lado del charco. Una vez acabada la presentación fue Madame Popova, que llevaban en silencio más de la cuenta, los que regalaron a los presentes un pequeño concierto.

Por otro lado y tras mucho tiempo, quizás demasiado, viendo como en ciudades vecinas se celebraban este tipo de conciertos y aquí por una legislación especialmente estricta, pasaban de largo, por fin "Live the Roof" incluye a Granada dentro de su gira con "El Canijo de Jerez", Carmen Boza y Zenet en su cartel, con entradas ya a la venta.

Viernes 24

21.00h - All Direction / Gran Reserva - Teatro CajaGranada.- Un espectáculo para sorprender al espectador y es que los importantes figuras, bailarines, acróbatas, payasos, cantantes, que conforman su cartel no sólo cantan sobre el escenario, si no que lo hacen por todo el recinto. Para que esté todo a punto, Gran Reserva serán los encargados de ir preparando al público.

22.30h - Guadalupe Plata - Sala Planta Baja.- Dos noches para el recuerdo, dos conciertos seguidos, tanto mañana como el sábado donde tener a este mítico supergrupo rockero que tantos buenos ratos ha dado a sus seguidores. Para los que no los conozcan, usan una serie de instrumentos caseros para acompañar su sonido blusero.

Sábado 25

17.00h - Mujeres - Sala Planta Baja.- Cierre de temporada de la fusión de Bella Kurva y Planta Baja, una original propuesta que conjuga el comer bien con el tardeo en directo. Los encargados de la despedida son un trío masculino, aunque el nombre parezca lo contrario, que apuestan por revitalizar el sonido de los años 60.

21.00h - Los 300 / Las 3 pesetas - Plaza de las Pasiegas.- Ya en el ecuador de esta segunda edición de Granada Distrito Sonoro, así que hay que seguir disfrutándolos al máximo, siendo en esta ocasión será la fusión la gran invitada. En Los 300 encontramos a miembros de Eskorzo, El Puchero del Hortelano y Sondenadie entre otros. Las 3 pesetas son 3 músicos que usan la base del jazz y a partir de ella crear pasajes latinos.

21.30h - A toda vela - Sala La Petite (Armilla).- Festival benéfico a favor de esta asociación que ayuda a mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual para lograr su inclusión en la sociedad y que tendrá a Marion, Nievla e Ygritte como bandas invitadas. Tres grupos que defienden la ola de sonido "indie local" por sus propios derroteros.

23.00h - Elsa Böhr / El Kamión de la basura - BoogaClub.- Dos grupos especializados en el sonido mestizo, dos bandas con una nutrida formación entre sus filas, dos formas diferentes de entender la fusión de estilos. Los primeros se decantan hacia una suma de jazz, rock y punk, mientras que los segundos prefieren un toque más canalla con latino y ska.