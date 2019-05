Debate a 5 con los candidatos a la alcaldía de Jódar

Comparecen los candidatos a la alcaldía por los cinco partidos de la ciudad:

- Juan López Blanco por Ciudadanos,

- Juan Ruiz Raez por PP,

- Agustín Barroso Rivas por Podemos,

- Juana Cazorla Ruiz por IU y

- José Luis Hidalgo García por PSOE.

El debate, que se prolongaba por espacio de poco más de dos horas, abordaba cuatro bloques temáticos:

- Residencia de Mayores,

- Gestión Municipal, Impuestos, Deuda Municipal y Empresas Municipales,

- Empleo, Agricultura, Obras e Infraestructuras y

- Educación, Cultura y Participación ciudadana.

En cada bloque las intervenciones se distribuían en tres turnos de intervención de 3, 2 y 1 minuto para cada candidato, según la representación en la actual legislatura. Abriendo el candidato de Ciudadanos y cerrando el del PSOE.

El denominador común del debate, como cabía esperar, el ‘Todos a Una’ de los cuatro grupos, actualmente, en la oposición municipal, contra el candidato del PSOE, que opta a la reelección. Aunque cabe señalar, que en todo momento todos los candidatos respetaron los turnos y tiempo de intervención, sin momentos de especial enfrentamiento, salvo en el minuto final, durante la intervención del candidato del PSOE.

Residencia Mayores

Siendo uno de los temas, presente en el debate político de la ciudad durante los últimos meses y años, lo incluimos para abrir el programa.

El candidato del PSOE, actual alcalde, daba a conocer, y entregaba a esta redacción, varios documentos sobre el ‘Convenio de Colaboración entre la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jódar para la Concertación de plazas’, de fecha 21 de septiembre de 2011, donde se hace constar que ambas partes acuerdan “… La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, al amparo de lo establecido en la Orden de 30 de agosto de 1996, que regula la concertación de plazas con centros residenciales de atención especializada para los sectores de personas mayores y personas con discapacidad, se compromete a concertar al menos un ochenta por ciento de las plazas de que disponga el mencionado Centro Residencial…”.

Convenio al que se le da continuidad con un escrito del Ayuntamiento de Jódar, de 13 de diciembre de 2018, en el que se solicita información sobre “… Las necesidades de esta zona, en materia y necesidad de plazas, al objeto de dimensionar el proyecto y las instalaciones que podrían ser idóneas…”, ante el proceso, iniciado, para la adquisición de los terrenos necesarios para la construcción de esa infraestructura.

Al que se le contesta, desde la Delegación Territorial en Jaén de la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales, en el que se señala, “… Podemos concluir la necesidad de proceder a un incremento de las plazas residenciales en la zona, acorde con la demanda existente en la comarca…”.

A lo que desde el candidato de Ciudadanos exponía, “… Lo que puede tener nuestro alcalde es un inicio, un compromiso de la anterior Junta de Andalucía, basado en un convenio marco, en el que se pueden acoger todos los ayuntamientos, con un ochenta por ciento de plazas concertadas, pero no hay una concertación, no hay plazas concertadas… Toda esa documentación que usted ha sacado es papel mojado… Usted está hablando de un compromiso, en ningún caso, pone ahí, que las plazas estén concertadas. Lógicamente un compromiso puede existir, pero por su Junta, por la Junta anterior… Está muy difícil hacer una residencia los próximos cuatro años…”.

Por su parte el candidato del PP, “… Yo si me comprometo. Juan López Blanco ha dicho que en cuatro años no la va a hacer, si es alcalde. Si no la hace es por incompetencia del alcalde. Pero la Junta de Andalucía, que hay ahora mismo, que el presidente es Juanma Moreno, esos si van a hacer todo lo posible, para que haya residencia de ancianos en menos de cuatro años…”.

El candidato de Podemos mantenía anunciada en la entrevista del pasado miércoles, “… Nuestra intención es acabar la residencia de ancianos en el lugar que la tenemos, en el Pilar de la Dehesa, ya que cuenta con todos los permisos administrativos y en el estado de abandono que está, creemos que el sitio es el idóneo. Pero, también decimos que sí, una vez que se le consulte a los vecinos, y con cifras en la mesa, nos sale más rentable hacer otra en otro sitio, nosotros no vamos a tener ningún inconveniente en hacerla en otro sitio…”.

La candidata de Izquierda Unida planteaba la opción de ubicarla en la urbanización ‘Las Glorias’, “… Lo que sí está claro es que la residencia se tiene que hacer, que IU la vamos a hacer. Y el sitio, cuando uno entre a gobernar y vea los metros, no entendemos porque el PSOE se mete en una expropiación si en ‘Las Glorias’ tenemos metros suficientes para crearla. Como se puede meter en una expropiación, cuando tampoco reúne, urbanísticamente, las condiciones para edificar ahí. Por lo tanto, si ha estado gobernando el PSOE la Junta de Andalucía, si ha estado gobernando en la Diputación, y no ha sido capaz de hacer, de realizar esa obra. Ahora, ¿Qué nos está vendiendo? Ahora que está el PP, Ciudadanos y el tripartido. ¿Ahora si va a ir a pelear a la Junta de Andalucía?...”.

Empleo

Otro de los temas que más expectación genera, en el debate político, el empleo, el candidato de Ciudadanos, recupera uno de sus argumentos durante esta campaña electoral y los últimos meses, “… Si hablamos d gestión municipal, hablamos de enchufismo. Familias enteras, esa es la gestión Sr. Hidalgo. Hace falta poner algo más para hacer una gestión en el Ayuntamiento de Jódar. ¿De qué formación me va a hablar usted? Si en las bolsas de trabajo ponen los requisitos para que salgan los suyos…”.

El candidato del PSOE daba a conocer las cifras de contratos de contratos anuales desde el Ayuntamiento, “… Más allá de esas mentiras, hay una realidad. En el año 2010 la gente tardaba en salir a las calles (PER) más de un año. Y los socialistas, repartiendo más el trabajo, la gente sale por el PER, ahora, en torno a los nueve o diez meses. En el año 2010, último de gobierno de IU-PP, el ayuntamiento hizo 3.350 contratos, y en el último año los socialistas hemos hecho 5.576 contratos. Hemos hecho 2.226 contratos más de los que hacían antes. Hemos repartido más…”.

A lo que el candidato del PP respondía, “… Está hablando que hace más contratos de PER, claro, es que el gobierno del PP, de Mariano Rajoy, todos los años le ha dado a este ayuntamiento, le ha subido un 3 – 3,7 % más de presupuesto, para las obras de PER. Por lo tanto hay que hacer más contratos…”.

Por su parte el candidato de Podemos, “… El empleo es uno de los pilares básicos para construir una sociedad de desigualdades. Pensamos en la agroindustria como parte para sostener esa economía, que permita asentar nuestra población y que se pueda vivir, dignamente, sin necesidad de tener que emigrar, forzosamente, para poder subsistir. Nosotros fomentaremos la explotación de cultivos alternativos al tradicional, adaptándolos a nuestra climatología, como garantía principal de desarrollar nuestra economía. Pondremos en marcha proyectos de quinientos mil metros de invernaderos, que generarán más de mil puestos de trabajo, directos e indirectos. Recuperaremos los proyectos agroindustriales que tanta vida dieron a nuestro pueblo…”.

La candidata de Izquierda Unida confirmaba la importancia de este tema, “… Hablar de empleo en Jódar, es una cosa importantísima y que además hay que tomársela en serio. En los plenos muchas veces hemos pedido que hiciera una mesa, donde todas las fuerzas políticas nos pusiéramos a trabajar para sacar a Jódar de la precariedad que hay. Porque todas las propuestas que vamos a poner aquí son las mismas. Porque el empleo aquí es el mismo, los cultivos alternativos, el tema del olivar, etc… Vemos como nuestros jóvenes se tiene que ir fuera. En materia de empleo, sí que hemos echado en falta la voluntad de darle una solución seria y no el enchufismo y las políticas que ha estado desarrollando en Jódar…”.