Ayuso prefiere que gobierne la izquierda a que haya un empate técnico

La candidata del Partido Popular ha cerrado la ronda electoral de elecciones en la antena de la SER. En el programa La Ventana de Madrid, con Javier Casal, Isabel Díaz Ayuso ha defendido su proyecto y no contempla otra opción que la victoria el próximo domingo. Preguntada por la posibilidad de un empate técnico en la cámara madrileña (en la que se disputan 132 diputados) y si es peor la repetición de unas elecciones o la victoria de la izquierda, Ayuso admite que la peor situación es un empate técnico. "Podria darse el caso (de una repetición. Dios quiera que no pero no creo que eso suceda".

Sobre un escenario de posible derrota de los populares, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, asegura Ayuso que no pasa por su cabeza marcharse. "Nosotros vamos a gobernar. Afrontaré el resultado de las urnas con humildad. No pasa por mi cabeza renunciar"

Acuerdos y líneas rojas

Ayuso no responde a la cuestión sobre si se sentaría o no en el mismo gobierno junto a Ángel Garrido, anterior presidente de la Comunidad de Madrid y en la actualidad candidato en las listas autonómicas de Ciudadanos. "Yo no puedo ponerle líneas rojas a nadie. Eso lo hace Ciudadanos. Yo no hago esas cosas".

Isabel Díaz Ayuso reconoce en la SER que si es Presidenta no bajará las tasas universitarias "aunque no lo descarto"

La popular también sopesa revisar el código ético del PP para "asimilarlo al del PSOE" de tal forma que los cargos dimitan solo en el caso de "apertura de juicio oral" y preguntada sobre la bajada de las tasas universitarias, de momento no plantea en su programa una nueva rebaja.

"Metro de Madrid va a volar"

Ayuso ha explicado sus planes de ampliación para la línea 3 de Metro y fija en uno o dos años el tiempo necesario para que Metro de Madrid "vuele". La candidata del PP culpa de los problemas de transporte en Madrid a los "cierres indiscriminados de túneles, usuarios de la EMT que no llegan puntuales a su destino o carriles bici que están asfixiando arterias principales". Ayuso descarta la apertura 24 horas del Metro durante los fines de semana. "Los técnicos que llevan muchos años trabajando en el Metro aseguran que no es posible" llevar a cabo la propuesta que Ciudadanos incluye en su programa.

¿Qué es un pobre?

En medio de la polémica sobre las donaciones a la sanidad pública y la subida de impuestos a la rentas más altas, le hemos trasladado a Díaz Ayuso qué es para ella una persona pobre. "Pues una persona que no tiene los recursos suficientes para salir adelante. Pero no estoy para definirlo, estoy para ayudarle".