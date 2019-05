Una Medina sostenible, amable y con gente

Bajo el lema 'Siempre hacia delante', y a falta de dos días para las elecciones municipales, conocemos a fondo el programa socialista que comanda Teresa López, quien apunta que la campaña ha sido muy intensa, pero que afrontan con ilusión y con un PSOE en ascenso. En este compromiso, la candidata y actual alcaldesa apuesta por continuar haciendo de Medina una ciudad sostenible, amable y con gente. En este sentido, apuntan que seguirán luchando contra la despoblación, y que eso se hace apostando por el sector servicios, por la calidad de la enseñanza y educación y también en materia sanitaria. Por ello, el partido socialista intentará que la gente que trabaja en Medina y no vive aquí, se instale en la villa.

No olvida Teresa López las comunicaciones y esa lucha para que haya más paradas del AVE en la Estación de Medina. Respecto al empleo, indican que se han reducido las cifras a niveles previos a la crisis, pero que esto no es suficiente. Apuestan porque esos 1600 parados actuales desciendan a través de incentivos para que emprendedores y empresas se instalen en los polígonos de la villa de las ferias. Y de ferias y fiestas, también lanza un mensaje a quienes critican que el PSOE se quiere cargar las fiestas patronales y las tradiciones.

Respecto a Cultura, los socialistas insisten en que a pesar del programa existente, siempre se puede hacer más. Su joya de la corona será la exposición del legado y archivo del Simón Ruiz, sin olvidar un impulso a la Feria Renacentista. En cuanto al ocio y a la hostelería local, buscarán alternativas y nuevas formas de diversión. Reinventarse por el daño que ha hecho la Ley del Ruido. Sí ha dejado claro que la música en la calle no es ruido. Respecto al comercio, buscarán fórmulas para que la gente compre en Medina y no por Internet, apostando por el comercio de proximidad.

Como abanderado en urbanismo, apunta Teresa López que el proyecto estrella será el de la reparación de la Calle Logroño. En definitiva, la secretaria general del PSOE de Valladolid resume que su programa para Medina es realista. No promete una ITV porque hasta 2025 no se liberaliza el sector. Tampoco bajar impuestos como sí lo hacen otros adversarios políticos. Por último, pide el voto para su partido porque las instituciones no les van a cerrar las puertas porque los gobiernos serán del mismo color.