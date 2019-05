Ha sido la campaña más larga y más reñida de la historia reciente de la Región de Murcia.

El resultado del domingo es una incertidumbre vestida de acertijo. No hay certezas y quien diga que las tiene sabe que está cometiendo un exceso. Un exceso, si. Probablemente movido por el derrotismo o las ansias de victoria. Depende del caso.

Para muestra una historia real no contada de esta campaña: Un grupo de convencidos del triunfo (no diré de qué partido) van en un coche de campaña. Todos hablan del futuro y de las consejerías de un hipotético gobierno. Hay euforia.

De repente, desde el asiento en el que habitualmente se sienta, siempre el mismo, uno de los asesores más poderosos de esta campaña sentencia: "No se habla de victoria en este coche hasta el domingo".

Se hace el silencio.

Así están los ánimos en, al menos, tres partidos: PP, PSOE y Ciudadanos. Hay vértigo en los dos grandes partidos porque nadie sabe lo que va a pasar. Y en Ciudadanos se da una mezcla de bisoñez -para muchos es su primera campaña- y entusiasmo que les lleva a ver las cosas, "mejor de lo que están", dice un miembro de la campaña.

Y aunque algunos siguen presumiendo de trackings privados (encuestas casi diarias con evolución de votos) "los trackings son los padres", me dice un conocido político. Bienvenidos a la campaña de la incertidumbre.

Hace casi tres meses, charlé con el candidato popular, Fernando López Miras sin micro de por medio. Compartimos camino durante un rato largo y hablamos de muchas cosas. Cuando le pregunté si le preocupaba sacar un mal resultado me respondió como Rajoy, a la gallega, con otra pregunta.

"¿Qué es en estos tiempos sacar un mal resultado?", dijo. López Miras añadió esta reflexión "muchos veteranos de mi partido sólo han vivido los años de Valcárcel no saben lo que es enfrentarse a un escenario con tantos rivales, con las redes sociales, con los medios, con tantos actos.

Ellos no se enfrentaron a un escenario como el que yo me enfrento". La verdad es que los populares ya sintieron el vértigo de la derrota en las últimas elecciones aunque el resultado les dejó muy buen sabor de boca. Se quedaron mucho más lejos los rivales de superarles de lo que incluso ellos habían soñado.

El entonces candidato a presidente Sánchez -Right now in Miami- se encontró un gobierno muy controlado por el parlamento y un grupo de Ciudadanos -que le apuntaló en el poder primero a él y luego a su sucesor- bastante exigente. Ahora la encuestas dicen que los naranjas le darán el gobierno o a ellos o a los socialistas. Y ese "vivo sin vivir en mi" se ha notado en la campaña de los populares: nerviosos, al ataque y rodeados por los rivales. Probablemente esos nervios hayan sido los causantes de algunos errores en campaña. El más grave, no ir a los debates de La SER y La Opinión. ¿De verdad alguien hizo un cálculo de daños al tomar esta decisión? Las sillas vacías le han dado un argumento gigante a los rivales. Y en el PP lo saben.

Mientras tanto en el PSOE reina la paz conesiana. Una paz inhabitual en el PSOE murciano -donde la riña pública es tradición desde tiempos de Collado- porque las encuestas dicen que ahora toca hacer campaña.

Me consta que le gustó al líder socialista un artículo que publiqué titulado "la política de los abrazos" en el que hablaba de los gestos que había tenido con los vecinos de las vías del soterramiento en Murcia. La primera vez que vi a Conesa en medio de las cargas policiales de las vías del tren tuve la certeza de que iba a disputarle el cetro a los populares. Pensé que quizás no ganase pero que esta era su manera de intentarlo.

Y eso ha hecho en campaña. Política de abrazos y no "dar caña", como le piden, por cierto, muchos militantes. El otro día nos dijo en Radio Murcia que no es su estilo: prefiere los abrazos. Lo que pasa es que, de momento, en público, Isabel Franco no se deja abrazar.

La candidata de Ciudadanos, Isabel Franco, dice que ganarán las elecciones y que "serán la fuerza política más votada" cuando se le pregunta a quien apoyará. En la frase sin duda, la mejor forma de eludir la cuestión. No es lo que dicen las encuestas pero ahí está el argumento, fijado en campaña.

Lo dice Franco con la inocencia de quien hasta hace seis meses no estaba en política y, como me dice un veterano de su partido, "probablemente todavía ha de aprender que a lo mejor nuestro futuro se decide en Madrid como pasó la otra vez". No ha hecho mala campaña para los suyos aunque el morado Urralburu le buscó las cosquillas en los debates recordándole que no sabía practicamente nada de las leyes y temas que se habían tratado durante la legislatura en la asamblea. "Ha estado mejor de lo que esperabamos", confiesan sus asesores.

En Podemos están preocupados. Las encuestas les auguran un mal resultado. Un resultado que, si se confirma, no suma con el PSOE. La campaña de Podemos ha sido expansiva: han ido al ataque (más contra la derecha que contra el PSOE) han estado en todos los debates, han viajado y aun así... no suman. La "militancia" morada, los círculos, son más pequeños. Las controversias con Izquierda unida han lastrado a Urralburu y a Castellanos. Y eso se va a notar el domingo por la noche.

El Capitán América tiene una frase para solucionar esto: "Vengadores, reuníos". Pero nadie en Podemos ni en IU han querido escucharla. Hace poco un líder de IU me decía "nosotros estabamos dispuestos a ceder" pero "nos han querido pasar por encima". Si se confirman las encuestas, "Y ojalá que no", me dice un asesor de podemos, se preveen malos tiempos para la izquierda más allá del PSOE Regional.

¿Y qué va a pasar con VOX? En Murcia sus "líderes" mantienen el discurso de Abascal pero en voz más baja y sin exhabruptos. Si esta línea de actuación funciona y votan sus comunidades de fieles entrarán en la asamblea con una potencia similar a la irrupción de los nuevos partidos en las anteriores elecciones. ¿Qué quieren para la Región de Murcia? Sigue siendo un misterio porque su programa electoral nacional no deja mucho margen para la imaginación. La noche electoral seguiré con mucha atención los datos de Torre Pacheco. Creo que allí va a estar una de las noticias de la noche.

VOX tiene en su mano ganar las elecciones por primera vez en su historia en un municipio murciano.