Feijóo muestra su apoyo a López Miras en las elecciones: "eres un político honesto y tienes futuro"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su apoyo al candidato del PP a la presidencia de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, de quien ha dicho que "merece" volver a ser el presidente de todos los murcianos porque es "un buen político", es "honesto" y tiene "futuro".

En un vídeo colgado en su cuenta oficial de Twitter, Núñez Feijóo ha trasladado un mensaje de "ánimo" a López Miras, con quien ha prometido "trabajar hasta el domingo a tope, con la máxima ilusión, sin desfallecer, con determinación: nuestro único objetivo es servir a los ciudadanos".

"Queridos amigos de Murcia, si hay un político joven, que además es presidente de Comunidad, que lo ha hecho francamente bien en poco tiempo, ese es vuestro presidente, el presidente del PP de la Región, y es nuestro candidato, el candidato de todo el PP de España a la presidencia de la Comunidad de Murcia", tal y como ha destacado Feijóo en el vídeo, disponible en el enlace 'https://twitter.com/i/status/1131845976396840961'.

"Fernando, me encantaría estar ahí contigo, con vosotros, con todos, lamentablemente no puede ser", ha remarcado Feijóo, que no obstante se ha mostrado convencido de que se volverá a "estrechar las manos" con López Miras "en la Conferencia de Presidentes, en la próxima visita a Murcia, en tu próxima visita a Galicia".

"Quiero recibirte aquí como presidente de todos los murcianos y estoy convencido de que tú me recibirás allí como presidente de todos los gallegos", ha señalado Feijóo. "Prosperidad y progreso, esas son la siglas del PP".

López Miras, por su parte, ha respondido a Feijóo con un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en elq ue ha agradecido su apoyo. "Contamos con los mejores proyectos y los mejores equipos, y sé que partir del próximo 26M haremos grandes cosas juntos en beneficio de España", ha subrayado el candidato 'popular'.