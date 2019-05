Marcos Ros (PSOE): "La ultraderecha se está organizando para asaltar el parlamento europeo"

"En las elecciones europeas no solo nos estamos jugando el futuro de Europa; que es el futuro de los próximos cinco años, sino que en esta ocasión está en juego el alma de Europa, la esencia de Europa". Son palabras del profesor Marcos Ros, integrante murciano de la candidatura europea del PSOE encabezada por Josep Borrell.

Ros ha dicho que Europa se juega mucho en estas elecciones, sobre todo, "porque la ultraderecha se está organizando para asaltar el parlemento europeo". El candidato murciano recuerda que hace unos días se unieron todas las opciones de ultraderecha en Milán para decir "queremos asaltar la Unión Europea". Por eso, dice Marcos Ros, tenemos que votar el próximo 26 de mayo para decir "que seguimos creyendo en el proyecto europeo".

Ante la pregunta sobre qué peligros corre Europa el próximo domingo -Ros asegura- !que se pueden poner en cuestión los cimientos de esta Europa social, política y económica que hemos construido con mucho esfuerzo tras la II Guerra Mundial".

La candidatura socialista -dice Ros- "propone una Europa sostenible; una Europa de igualdad y justicia social; una Europa muy feminista donde los derechos y libertades de las mujeres estén en igualdad con los de los hombres, y una Europa donde nadie se quede atrás".

Marcos Ros asegura que en la Región de Murcia los socialistas son los únicos que se han tomado en serio las elecciones europeas. "A nivel nacional porque llevamos el mejor candidato; Josep Borrell, uno de los mejores ministros de Exteriores de la democracia, de hecho fue presidente del parlamento europeo", recuerda el socialista murciano. Por contra -dice Ros- "los demás partidos han enviado a Europa los que les sobraba en sus casas; el contenedor naranja donde han metido excandidatos europeos procedentes de otros partidos que no les han dado cabida en sus partidos o el Partido Popular que ha envidado a su antigua portavoz que no les ha funcionado en el Congreso de los Diputados".

El que fuera concejal socialista en el Ayuntamiento de Murcia y en la actualidad vicerrector de Campus y Sostenibilidad, además de profesor de Urbanística de la UPCT, asegura que el PSOE apuesta por Europa "con la mejor candidatura, y en la Región de Murcia mucho más, solo se ha oído la voz del PSOE hablando de Europa en estos quince días de campaña".

Marcos Ros afirma que si finalmente ocupa escaño en el parlamento europeo lo tiene muy claro "para empezar sería el representante de todos los murcianos en Bruselas; no solo representaría a los que me hubiesen votado, y sobre todo me comprometo a llevar al parlamento europeo iniciativas y problemas de la Región de Murcia".

Ros -recuerda- que durante la presente legislatura nuestra región ha tenido dos representantes en Europa "a uno lo enviaron porque daba mala imagen a su partido en la Región de Murcia y nunca supimos nada más de él, y la otra representante solo ha sido noticia por los enfrentamientos con su partido".

Además de Marcos Ros, en las listas europeas también figuran otros nombres como los de Esther Herguedas, Víctor Egio y Antonio Pérez, que figuran en la lista de Unidas Podemos en los puestos 33, 49 y 50.