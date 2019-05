El 'no' a la provincia de la candidata de VOX Cartagena indigna a los militantes

Fuentes internas de VOX Cartagena aseguran a esta redacción que hay "indignación" entre los militantes de la formación en la ciudad portuaria por las declaraciones que ha hecho a un diario de tirada regional la candidata a la alcaldía María José López Suanzes.

Muchos militantes, señalan estas fuentes, no perdonan que la candidata haya dicho "no a la provincia de Cartagena", algo que "no se atreven a decir ni PP ni PSOE ni el resto de partidos en el municipio".

Además, critican que la candidata haya dicho que no permitirá que coloquen "a dedo a los funcionarios que controlan la gestión municipal", cuando según fuentes internas de VOX "ella ha sido nombrada a dedo".

Las declaraciones de hoy "han sido la puntilla", señalan estas fuentes que explican a esta redacción que le han pedido a la candidata que se aparte y que no coja el acta de concejal, en caso de salir; porque "nos tendrá a todos en contra".

"Está desaparecida y no le coge el teléfono a nadie", señalan fuentes internas de la formación en Cartagena que lamentan que "se ha perdido una oportunidad de oro para haber plasmado el mensaje de VOX en la ciudad".