Este domingo todos los ciudadanos estamos llamados a votar y a elegir a nuestros alcaldes, presidentes de juntas vecinales, concejales, diputados autonómicos, eurodiputados…

Durante estos días nos han invadido los buzones de propaganda; los candidatos se han paseado por las calles como no lo hacen en todo el año, en las redes sociales nos han colgado miles de vídeos dónde nos cuentan los milagros que van a realizar. Se han organizado mítines en los que se oyen pocas propuestas, y si muchas críticas hacia los adversarios. Todos sabemos cómo son las campañas electorales.

Una cosa es clara, a partir del lunes llega el tiempo de sentarse a dialogar y de buscar los futuros pactos de gobierno. Hemos pasado del bipartidismo, a tener varios partidos, divididos en dos bloques antagónicos. Esperemos que por el bien común en algunos lugares se apuesten por pactos transversales. Necesitamos un tiempo de tranquilidad, de sosiego, dónde apostemos por lo que nos une. El futuro de nuestra tierra está en juego. Y eso es más sagrado que las luchas ideológicas.

Los partidos nuevos, llegan con una gran fuerza, queriéndose comer el mundo, o, al menos, queriéndose llevar todos los votos. Es la fuerza del adolescente, con mucho entusiasmo, poco rigor, y mucha inexperiencia.

Y los partidos de siempre, los que han luchado tantas veces por gobernar o por formar una fuerte oposición, llegan con las alforjas repletas de errores, de desaciertos y de poco aprecio por parte de los ciudadanos.

Estos días he estado leyendo los programas de los diversos partidos para el Ayuntamiento de Palencia. Me he encontrado con iniciativas interesantes en las diversas candidaturas. Es una pena que a veces por ser propuestas del contrincante político, no se las tomen en serio o las dejen en el contenedor de papel. A muchos ciudadanos nos gustaría que entre todos apostásemos por construir un proyecto de fututo realista para nuestra ciudad, provincia, comunidad autónoma.

Nuestra responsabilidad como ciudadanos no se termina con las elecciones. Tenemos que estar atentos e informarnos sobre las decisiones de nuestros gobernantes. Asistir a los plenos municipales. Apostar por la unión dentro de nuestro municipio, por encima de las críticas y los recelos. Hacer de la democracia un instrumento que nos ayude a crecer como personas abiertas a los problemas del mundo. Luchar para que se acaben con todas los abusos, corrupciones de los que tanto nos quejamos.

Queridos oyentes ejerzamos nuestra responsabilidad como ciudadanos y que cada uno elija, desde la libertad, a quien crea que mejor le representa. Si no lo hacemos no nos podemos quejar luego. Y señores candidatos, esperemos que algunos de ustedes sepan ponerse de lado para facilitar posibles pactos de gobierno.