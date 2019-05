"Javier Esparza llamará al Partido Socialista"

El candidato de Bavarra Suma no oculta que planteará al PSN un diálogo preferente para formar gobierno. "Yo no voy a hacer presidenta a María Chivite, pero no por nada, yo con ella tengo una muy buena relación. Si María Chivite tiene más votos que Navarra Suma, la hago presidenta, me comprometo en estos micrófonos. ¿Por qué? Porque yo quiero un gobierno constitucionalista para Navarra, pero obviamente lo que no tiene ninguna lógica es que alguien que va a tener el doble de votos, el doble de parlamentarios que María Chivite, en fin, entienda que esto... por higiene democrática".

Esparza insiste en que hay únicamente dos opciones este domingo. "Aquí los ciudadanos van a elegir entre un gobierno de Navarra Suma o un gobierno nacionalista, no va a haber otra alternativa. O un gobierno de Navarra Suma, o un pentapartito, eso es lo que va a pasar en Navarra. El PSN va a tener que decidir si quiere llegar a un acuerdo con nosotros, que dice que no; o quiere llegar a un acuerdo con los nacionalistas, que dice que sí. Que explique luego el PSOE que política va a hacer con eso".

E incluso añade que "hay socialistas que van a votar a Navarra Suma". Se muestra absolutamente seguro de la fidelidad foral de Ciudadanos en virtud de los pactos firmados e igual de contundente sobre el resultado de Vox, señalando que "lo que sí sé es que Vox es un partido que no va a estar en el parlamento foral".

Esparza ha defendido la necesidad de bajar impuestos a ciudadanos y empresas.