Emese Hof, más madera para el interior de Avenida

Perfumerías Avenida ha formalizado un nuevo fichaje para la próxima temporada. La jugadora holandesa Emese Hof, nacida en la localidad de los Países Bajos de Utrecht y que está a punto de cumplir 23 años.

Mide 190 centímetros y se ha formado en Miami, aunque también ha tenido una notoria representación en las categorías inferiores de la selección holandesa: campeonato europeo sub 20 en Portugal y Lanzarote, campeonato del mundo sub 19, también en el sub 18 de Portugal, en el campeonato del mundo sub 17...

En la temporada 2017-2018 promedió, con su club de Miami de la liga universitaria, 9 puntos por partido , 5.4 rebotes, y 1.0 asistencia. Llega directamente desde el trainning camp de Phoenix.