Valdeolmillos lo tiene claro: "Es posible"

Es más difícil hacer lo que hemos hecho hasta ahora que ganar este partido, que es muy complicado, pero es posible, no es algo imposible. Tenemos que reivindicar lo que hemos hecho hasta ahora. Hay que enfocarlo pensando en las opciones que tienes. Podemos tener nuestras opciones aunque no sabemos en qué porcentajes, y nuestra mentalidad está en trabajar todo el rato sobre ello. Este equipo no va a bajar los brazos y no se rinde. Encima es en nuestra casa, para nosotros es importante, porque tenemos más que ganar que perder.

-“Nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Hay una parte que se puede dar que es que Barcelona gane a Obradoiro, y la difícil es la de Estudiantes contra Juventut. Lo único que está de nuestra mano es nuestro partido.

-No lo sé. No puedo estar en la mente de los otros equipos. Pero no creo que nadie le interesa dejarse ir en esta jornada. Tenemos que hacer nuestra parte. Lo primero que hay que hacer es ganar al Madrid. Hay que pensar más en nosotros mismos que en las circunstancias que se puedan dar. Porque nuestra mejor virtud es que el equipo, tras cosas adversas, el equipo se ha levantado”.

-“Es inevitable pero vamos a intentar que no haya nadie que nos vaya comentando lo que pasa en otras canchas. No queremos saber nada de otros partidos, nuestro único pensamiento es nuestro partido. No quiero que haya ningún listo que nos diga nada”.

-“Durante 40 minutos tienes que ir viendo cómo pararles porque hay ajustes que debes ir haciendo. Es un equipo más humano, pero es una defensa muy buena y te obliga a jugar de una forma diferente a lo que tú vienes haciendo durante l temporada. Debemos estar sólidos en defensa, en ataque abrir el campo para que no se cierren. Hay que afrontar el partido valiente y sin reservas”.

-He de reconocer que el partido de Bilbao con 1600 espectadores le llevan a uno a la reflexión. El que venga a acompañarnos será importante. Porque la grada también gana partidos, eso es verdad. Nosotros somos lo que somos, no podemos cambiar nada, pero hay que decirles que el calor de la afición es muy importante”.