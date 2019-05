Llegó la hora

El Sardinero no va a fallar. Pero, de hecho, nunca ha fallado y el Racing lleva cuatro temporadas seguidas en Segunda B. Más allá de que la ciudad, Cantabria entera, esté detrás, de que se llene el estadio, de las banderitas, del cocido multitudinario, del tifo, de la historia..., que todo está muy bien y no hace más que refrendar la necesidad que tiene este club histórico de volver al fútbol profesional, queda el fútbol. El once contra once. El Racing-Atlético Baleares.

Ambas escuadras, que llegan a la cita como campeones de grupo y después de haber llevado una campaña muy sólida, son la cara y la cruz. Ni como institución ni como equipo se parecen en nada. Los balearicos han vivido casi toda su vida entre Tercera y Segunda B, están en su ciudad absolutamente sepultados por el Mallorca y no tienen apenas presión. Su fútbol es directo, basado en la estrategia y la inmensa mayoría de sus jugadores apenas han pisado una categoría superior. El Racing es, punto por punto, lo contrario. En todo.

Ania recupera para este partido a Álvaro Cejudo, que previsiblemente comience en el banquillo, y apostará por mantener el 4-2-3-1 con el que ha jugado la mayoría de los partidos esta temporada, con David Barral, reservado este último mes, en perfectas condiciones. Iván Crespo; Buñuel, Olaortua, Gil, Castañeda, mario, sergio Ruiz, Hidalgo, Noguera, Lombardo, y Barral forman el once más probable. El partido comenzará el domingo a las 18;30 y al cierre de las taquillas del viernes se habían despachado ya 17490 entradas.