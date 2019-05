Cercanía, no populismo

Algunos dirán que por fin termina la campaña electoral. La celebración de las elecciones europeas y municipales este domingo acabará, sin duda, con la retahíla de propuestas de quienes aspiran a convertirse en alcaldes y alcaldesas. Porque algunas de estas promesas causan más bien sonrojo.

La pregunta es si hemos llegado a un punto en que se está confundiendo cercanía con populismo. Dos ejemplos. La candidata socialista a la Alcaldía de Valencia, Sandra Gómez, ha prometido atender personalmente a los vecinos una vez a la semana. La candidata del PP, María José Catalá, ha elevado el listón para asegurar que se desplazará a cualquier casa o establecimiento para atender también en primera persona a los vecinos y comerciantes.

Oigan, como ciudadana yo no aspiro a que el alcalde o alcaldesa de turno me resuelva mi problema particular. Como ciudadana yo demando únicamente que el Ayuntamiento, la institución, me dé una respuesta de manera ágil. De lo contrario, ¿a qué problemas de los vecinos se daría prioridad? ¿A los que consigan hacer llorar al alcalde?