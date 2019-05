Sin archivo de la Fórmula 1

Pues no. El caso de la construcción del Circuito de Fórmula 1 en Valencia no se archiva. Sigue adelante. La jueza instructora mantiene su criterio, procesa al ex presidente Francisco Camps y lo hace en contra del criterio de la fiscalía, que hace nada, pedía el archivo. Recordarán que era un escrito de fiscalía muy duro con la jueza en el que se pedía el archivo de la causa aludiendo a que parte de los delitos habían prescrito y porque no había pruebas de las supuestas mordidas. Pues vuelta atrás. Ahora es la jueza quien critica duramente el criterio de la fiscalía señalando "poco seria" esta actuación.

Como ven, en la Comunitat Valenciana, siempre surge la sorpresa de última hora. Y Francisco Camps, presente.