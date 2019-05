Triple infracción

La Policía Local de Valladolid ha identificado hoy en el barrio de Huerta del Rey a un joven de 21 años que conducía un vehículo sin ITV, seguro y de baja temporal y que, además, carecía del permiso de conducir.

El vehículo ha sido interceptado sobre las 5.00 horas de la madrugada de este viernes, cuando los agentes pararon al vehículo y comprobaron que el conductor no disponía del permiso de conducir y el turismo no tenía seguro, no había pasado la ITV y se encontraba de baja temporal, según ha informado la Policía Municipal a Europa Press.

De este modo, el joven ha recibido tres denuncias por la situación del vehículo y además se enfrenta a un delito contra la seguridad vial.