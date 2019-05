Fran: "Yo no soy el protagonista"

Fran Fernández quiere pasar a un segundo plano. Al menos es lo que se desprende en sus declaraciones en sala de prensa a pocas horas de enfrentarse al Alcorcón. Desde el lunes, cuando se conoció la decisión del entrenador para la próxima temporada, todos esperan impacientes la respuesta del público en el Mediterráneo. Pero más allá de los puntos, de la clasificación, o de los aplausos, la etapa de Fran en el banquillo rojiblanco está llegando a su fin y quiere disfrutar de cada minuto. Reconoció que estos partidos de casa van a ser los más especiales, siempre apoyado por los futbolistas: “Cada día que pasa es especial, por supuesto, pero lo único que me importa es acabar esta magnífica temporada con las mejores sensaciones. El equipo ha estado a un nivel competitivo alto y no olvidamos que defendemos un escudo muy importante”.

Pide calma después de unos días frenéticos, con diferentes corrientes de opinión respecto a la decisión de dejar el banquillo a final de curso: “Noto mucho revuelo y a mí eso no me beneficia, y mucho menos al equipo”.

Enchufado

Sin posibilidades de luchar por el Play Off, solo queda mejorar el puesto en la tabla e intentar terminar entre los diez primeros. Ese es el objetivo que plantea Fran en el vestuario. No ha visto a los jugadores dejarse llevar: “Es una semana difícil para todos, pero los entrenamientos han sido buenísimos. Veo ilusión en los futbolistas para seguir aumentando sus números y mantendremos la tensión hasta el final”. Esteban Saveljich, Adri Montoro y Sergio Aguza son las bajas por sanción para este domingo, mientras que Fran Rodríguez se queda fuera por lesión de rodilla.

Disfrutar

Fue una de las palabras más repetidas por Fran Fernández en rueda de prensa. Recuerda que algunos futbolistas están disputando sus último partidos con el Almería, por lo que es un buen motivo ir al Mediterráneo, brindarles el cariño y, de paso, seguir celebrando una gran campaña: “Debemos disfrutar de la tranquilidad. Venimos de años difíciles y pido el apoyo de la afición, porque los jugadores lo merecen. Algunos puede que estén jugando sus últimos minutos en el Almería. Merecemos un buen ambiente”.

La afición

El ambiente no será el de las últimas jornadas, porque ya se conoce la decisión de Fran de no continuar en el banquillo. Es el momento de que el público dé su opinión respecto a los últimos acontecimientos alrededor del Almería. Pese a su marcha, al míster le preocupa que siga bajando la cifra de espectadores, si bien el objetivo no va más allá de intentar llegar a la séptima posición: “Quien ha venido al Estadio ha disfrutado. No quiero que se centre la atención en mí, porque no soy el protagonista. Simplemente tomé la decisión lo antes posible en beneficio de todos. No hay nada más”.

Alcorcón

Un rival que ha ido de más a menos en la segunda vuelta. Con 51 puntos, el conjunto de Cristóbal Parralo también ha conseguido con creces el objetivo de la permanencia, aunque el hecho de haber sido líder y ahora quedar muy lejos de la sexta plaza deja un sabor agridulce en el conjunto amarillo. Fran Fernández no espera un duelo tan abierto como frente al Elche por las características del rival, que apuesta más por juntar las líneas: “El Alcorcón es muy diferente al Elche, con algo más de equilibrio. Defiende muy bien el área, quizá el mejor junto al Sporting de Gijón, y no permitirán que el partido se abra”. Fran quiere salir del foco de atención y pide disfrutar del momento.