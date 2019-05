Ángel Férez: "La temporada del Almería ha sido perfecta"

Un espejo para muchos de los que forman la familia rojiblanca. Hablamos de Ángel Férez, un sabio del fútbol y que está aportando su experiencia desde que llegó al Almería, hace ahora ya diez años, diez temporadas.

El tiempo ha pasado volando para un Ángel Férez que se siente casi almeriense.Se ha adaptado a las mil maravillas a la ciudad y al club rojiblanco que preside Alfonso García. Tener al Maestro Ángel Férez formando ahora a los porteros del futuro y a las porteras del equipo femenino del Almería es una alegrías.

Experiencia

Sus consejos, que son de oro, van directamente al corazón de los porteros de las categorías inferiores, que sueñan todas las noches con llegar al primer equipo rojiblanco. Ángel Férez es un hombre de club y lleva el escudo del Almería en su corazón. Él, que es un profesional de los pies a la cabeza, ejerce su labor allí donde el club lo manda.

Los porteros de la cantera rojiblanca son felices en el día a día entrenando con un profesional con una dilatada trayectoria. Ha enseñado a los grandes guardametas que pasaron por el Almería en las últimas diez temporadas.

Está viviendo una temporada muy bonita como preparador de las porteras del equipo femenino del Almería: “No conocía el fútbol femenino y la verdad es que estoy muy contento porque está siendo una experiencia muy positiva. Las chicas están dando un gran nivel, estamos haciendo una muy buena temporada, la situación es buena para intentar el ascenso. Estoy muy contento”, dijo Ángel Férez en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER.

Sincero

Toda una vida en el fútbol profesional y ahora con los porteros canteranos y en el Almería femenino: “Estoy aprendiendo mucho en mi primera temporada. Veo chicas que dan todo lo que tienen y lo hacen por amor al arte; entrenan todos los días como unas auténticas campeonas y eso es digno de admirar”, afirma el Maestro de la portería en el Almería.

Ángel Férez ha vivido de todo desde que llegó al Almería: “La verdad es que he tenido de todo y he pasado muchas experiencias; hubo momentos buenos, malos, ascensos, descensos... pero esta temporada va todo muy bien, pero la lástima es que el primer equipo al final no ha podido meterse en play off. La campaña ha sido perfecta, nadie nada un duro por el Almería; el trabajo que se ha realizado has sido espectacular”, dice

Paciencia

Manda un mensaje a navegantes: “Hay que tener mucha cautela con el equipo femenino. Espero y deseo que se consiga el ascenso, pero no será fácil porque nos ha tocado un rival muy complicado en las semis”.