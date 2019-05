"Podemos ha utilizado argumentos en campaña que me recuerdan a Vox y nosotros no somos el enemigo"

La campaña electoral toca a su fin y la última entrevista la protagoniza el candidato del PSOE. Adrián Barbón califica de "fake news" las declaraciones de la popular Teresa Mallada sobre un pacto con Ciudadanos y cree que "en una visión desesperada ha optado por el frentismo puro y duro. Con la campaña del PP, Ciudadanos no va a necesitar pactar nada porque serán segunda fuerza" a lo que ha sumado "el cordón sanitario a los socialistas de la señora Arrimadas".

En materia de pactos no hablará hasta después de las elecciones pero sí tiene claras algunas cosas. Sobre Vox y Ciudadanos dice que son lo mismo porque "si votan siempre igual y acuerdan siempre igual es porque tienen una similitud. Cuando la gente vota PSOE, está votando la estabilidad de Asturias. Hay que frenar en seco la involución que suponen las cuatro derechas", mientras que a Podemos le lanza un aviso. "Que no se confunda porque nosotros no somos el enemigo. Han utilizado argumentos que si cierro los ojos parece que estoy escuchando a Vox", advierte.

Sobre la ausencia de Javier Fernández en la campaña, Barbón asegura que "me comunicó que no asistiría a los actos del partido. Respetamos su decisión y hay que decir que lo que ha hecho Javier Fernández es permitir que los nuevos liderazgos del partido unificaran a la organización en torno a un nuevo proyecto". El análisis del candidato le lleva a calificar de "decisión muy generosa pensando en el futuro del partido".

El candidato rechaza una bajada de impuestos porque "supone recortar servicios públicos", apela como garantía la buena sintonía con el gobierno de Pedro Sánchez y recuerda que "somos un partido que escucha".