"Votar a Cs o Vox en las Municipales es desperdiciar el voto y propiciar que gobierne la izquierda"

Tras 12 años como alcalde, Antonio Román afronta las Elecciones del domingo con unas sensaciones diferentes de las anteriores. "La campaña ha sido diferente porque hay una mayor incertidumbre. Además, veníamos de las Elecciones Generales con un resultado muy malo para el Partido Popular. Pero, según han ido pasando los días, hemos ido ganando en confianza y optimismo. No digo que esté todo hecho, pero tenemos muchas más esperanzas que el 29 de abril".

Para repetir como alcalde, ha apelado muy claramente al voto útil. "Votar a Vox o Ciudadanos el domingo en las Municipales en Guadalajara es desperdiciar el voto, propiciar que gane la izquierda. Son candidatos a los que tengo afecto personal, pero tienen poca enjundia política, que no conocen la realidad de la ciudad y el Ayuntamiento y a los que quizá les llega muy pronto y no están aún preparados para acceder a la Alcaldía".

Sobre los posibles pactos, dice que debería gobernar el partido más votado pero que, al no respetarlo el resto de formaciones, lo intentará aunque quede segundo. Y en ese intento no le cierra la puerta a nadie. "Evidentemente, por ideología, hay algunos partidos más cercanos, pero nosotros estamos dispuestos a llegar a acuerdos con todos". ¿Tiene prioridad entre Vox o Ciudadanos si fuera suficiente con el apoyo de un solo partido? "No, no tengo prioridad. Ofreceré diálogo y lo que quiero son acuerdos estables de legislatura con unos compromisos claros".

Lo que sí ha asegurado es que las decisiones se tomarán en Guadalajara. "Yo puedo prometer que seré autónomo en esas negociaciones porque fue uno de los compromisos que exigí cuando accedí a presentarme de nuevo".

Gestión: "Para lo bueno y lo malo tengo el conocimiento por parte de los ciudadanos por nuestros años de gestión. En esta legislatura tiene que haber una continuidad aunque con reformas para seguir mejorando. Queremos avanzar en la administración electrónica en el Ayuntamiento, el concepto Smart City, la participación de los ciudadanos de manera individual,... Hay cosas que mejorar, pero evidentemente no vamos a dar marcha atrás radical en nuestras políticas".

Deportes: "La oposición pide que se reduzca el presupuesto para el Deporte, y eso repercute en los clubes de la ciudad. ¿Quién ha construido el Multiusos, la Ciudad de la Raqueta, el Centro Acuático, los campos del Escartín o la Fuente de la Niña, el anillo verde ciclista, el parque de Los Manantiales? ¿Todo esto es para el deporte de alto nivel o para los clubes y vecinos de la ciudad? Hemos conseguido que el deporte sea un estilo de vida y no vamos a bajar el presupuesto para el Deporte".

Limpieza. "En 2007 estábamos los últimos en ese informe de la OCU. Hemos empeorado, sí, pero estamos mejor que cuando gobernaban PSOE e Izquierda Unida, cuando Guadalajara era la última de la lista. Reconozco que tenemos problemas como los de las palomas. Estamos tratando de reducirlos y tendremos que reforzarlos. También hay un problema con los excrementos de los perros y proponemos ideas para mejorarlo y hemos anunciado actuaciones para el tema de las bolsas de basura que se depositan fuera de los contenedores".

Casco histórico: "La oposición habla de revitalizar el centro, pero no oigo propuestas. Nosotros creamos 1.000 plazas de aparcamiento en el entorno del casco, cambiamos todo el pavimento e infraestructuras, recuperamos edificios como el Matadero o el Mercado, la reforma del centro Cívico, fomentamos la hostelería para que se abran negocios y haya terrazas en las plazas... Ahora proponemos potenciar el alquiler de vivienda en esa zona con ayudas para jóvenes y para los locales comerciales que se puedan abrir en esa zona. Y además seguiremos apostando por la celebración de ferias temáticas en el centro".

Ferias: "En su momento hicimos el cambio al recinto Ferial pero la ciudad sigue creciendo y hay posibilidades de ir ampliando ese recinto. Por eso planteamos un gran recinto para conciertos. Sobre la ubicación de peñas, habrá que decidirlo por consenso en el futuro con todos los implicados, como hemos hecho siempre. Pero nosotros seguimos apostando por un modelo de fiesta para todos, con actividades por el día y compaginando el descanso y la diversión. Otros no lo tienen tan claro, nadie plantea un proyecto claro".