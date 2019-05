"Lo que más satisfacción me da es contribuir a mejorar la vida de los demás", Pedro San Ginés

Nacido en Arrecife, hijo de marinero y criado en el barrio de Titerroy, es el menor de cuatro hermanos -dos mujeres y dos hombres- con los que se siente muy unido y comparte una afición: la vela latina canaria. Navegante y habitual seguidor de las regatas de barquillos, también lo es del balonmano, y ahora además practica el buceo y el triatlón. A pesar de la intensidad de la campaña, saca tiempo a diario para pasar al menos una hora al lado de la persona que más ama, su madre, postrada desde hace años en una cama. Y a pesar de su fama, se define sensible aunque no lo parezca. Quienes lo conocen no sólo confirman que efectivamente lo es, sino que además destacan de él su nobleza y honradez.

¿Por qué sus amigos de la infancia le llamaban el hawaiano?

Mi padre faenaba en el banco canario-sahariano. Durante una época vivimos en El Aaiun. Y de ahí el apodo, aunque nada tenga que ver Hawai con la capital del Sáhara.

¿También le decían El Estudiante, tan aplicado era en las aulas?

Fui buen estudiante, pero el motivo era otro. De pequeño triunfaba la serie Curro Jiménez y mientras a alguno lo identificaban con el Algarrobo a mí me veían más pinta de estudiante.

De hecho es diplomado en Empresariales...

Sí, aunque en realidad hubiera preferido estudiar Educación Física. En aquella época no había posibilidades de hacerlo en Canarias y mis padres no tenían suficientes recursos para costearme los estudios en la Península.

Porque es usted bastante aficionado al deporte…

Sí, jugué durante muchos años al balonmano en el San José Obrero. También he navegado en barquillos de vela latina canaria, aunque de último además practico el triatlón y el submarinismo. No hay ninguna otra actividad que me haga vivir más el momento presente y desconectar de todo como el buceo.

¿Queda algo de juego limpio en la política?

Pues desafortunadamente, cada vez menos. Es triste, pero en política hay quienes son capaces de utilizar todas las malas artes posibles con tal de abatir al que consideran su enemigo.

¿Usted no es así?

Pedro San Ginés con sus hermanos Leandro, Ángela María y Seneida, junto a su madre Margarita. / Cadena SER

Para mí en política no existen enemigos, sino personas que piensan distinto de ti. No estoy en política para ir en contra de nadie, sino para contribuir a mejorar el bienestar de las personas y el futuro de mi tierra.

¿Y cómo mejoraría el futuro de Lanzarote?

En los 9 años de gobierno de Coalición Canaria en el Cabildo hemos mejorado su presente, pero indudablemente siempre queda mucho por hacer. Las políticas de atención social, a las que venimos destinando 40 millones de euros anuales, seguirán siendo nuestra prioridad, y también la conservación de la singular belleza paisajística de la isla. Pero si algo hay que cambiar es Arrecife. Es increíble el desprecio que ha mostrado el PSOE por la ciudad.

¿Está claro que ama su tierra, pero quién es la persona a la que más ama?

Afortunadamente me he sentido siempre muy unido a mis hermanos, y mi padre, aunque tenía un carácter fuerte, era noble y nos educó en valores. Pero sin duda, mi madre ocupa un lugar especial en mi corazón. Lleva ya tiempo postrada en una cama, pero por mucho ajetreo que tenga, es raro el día que no saque al menos una horita para estar con ella a su lado.

¿Es de ese carácter fuerte de su padre de donde le viene la fama de gruñón?

Reconozco que a veces puedo tener un pronto algo vehemente, pero desde hace tiempo me he propuesto mejorar y sinceramente algunos avances he logrado.

El otro día aparecía usted rodeado de monjes budistas, ¿son ellos los responsables de su mejoría?

Ellos en concreto no, pero sin duda sus enseñanzas sí que son muy provechosas para mejorar como seres humanos. Aunque puede que no lo parezca, soy una persona sensible a la meditación y a todo lo que nos ayude a estar mejor con uno mismo y con quienes te rodean. Lo que más satisfacción me da como político y como persona es contribuir a mejorar la vida de los demás.