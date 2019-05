"Recuerdo a Manrique y a Higueras con mucho amor y mucha gratitud", Lola Botia

En 1962 César Manrique le encarga la vivienda de Camorritos a Fernando Higueras. César Manrique y Fernando Higueras se conocieron a principios de los sesenta en la famosa galería Macarrón en Madrid. Fernando había ido a enmarcar unas acuarelas y César Manrique las vió sobre el mostrador. "Le preguntó a Macarrón de quién eran esas acuarelas tan fantásticas, señaló a Fernando y así se conocieron y forjaron una amistad y una colaboración para toda la vida, que daría unos frutos extraordinarios", explica Lola Botia, Directora de la Fundación Fernando Higueras y viuda del arquitecto.

"Fernando era un apasionado de la arquitectura popular, decía que era muy sabia y bebía de sus fuentes, aunque no tenía nada que ver su arquitectura con la arquitectura popular", explica Botia. En 1974 se lanzó la primera edición de Arquitectura Inédita, arquitectura popular de Lanzarote. El editor fue el arquitecto y colaborador de Manrique Fernando Higueras. Fue reeditada por el Cabildo de Lanzarote en 1988. Desde entonces no se ha vuelto a editar. Después de 31 años, el Cabildo de Lanzarote vuelve a ponerlo a disposición del público, en esta ocasión con motivo del centenario del nacimiento de César Manrique.

Esta tercera edición es facsímil a la editada en 1974 y entre las secciones se pueden apreciar textos y fotografías e ilustraciones y dibujos del propio Manrique y de varios autores, que reflejan la geología y el paisaje insular, la vivienda popular, la arquitectura religiosa, la arquitectura militar, las chimeneas, puertas y ventanas y molinos, entre otros elementos de la arquitectura tradicional y popular de Lanzarote. Al igual que el original de 1974, esta nueva edición tiene 256 páginas y un tamaño de 26 x 26 cm. El departamento de Publicaciones del Cabildo de Lanzarote ha sido el encargado de coordinar la nueva edición que cuenta con 2.000 ejemplares que podrán adquirirse en las librerías a mediados del mes de junio al precio de 30 euros.

Se trata de una obra conjunta de Fernando Higueras, Agustín de Espinosa, Juan Ramírez de Lucas, Francisco Nieva, Carlos de Miguel y José María Vellíbre. Esta tercera edición es facsímil a la editada por primera vez en 1974, a la que se añade la inclusión como colaborador a Francisco Rojas Fariña, Fachico, no mencionado en ediciones anteriores. "El libro es un referente y si no se reedita se perdería, no hay muchos libros que reflejen esto, el libro estaba agotado y es interesante volverlo a lanzar para que las nuevas generaciones conozcan verdaderamente la isla", explica Lola Botia.

El secretario del Patronato de la Fundación Fernando Higueras, Alberto Humanes, destaca el “incalculable valor de esta obra” para conocer la esencia de la arquitectura y las construcciones tradicionales y populares de Lanzarote. Este libro, apuntó el Director de Publicaciones del Cabildo, Félix Hormiga, supone “una especie de carné de identidad espiritual” de la arquitectura y las construcciones de la isla y explicó igualmente que “su esencia es lo que hizo a la gente admirar la arquitectura de Lanzarote”.