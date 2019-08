Hoy se cierra la campaña electoral y ya era hora, porque entre la de las generales y las autonómicas, prácticamente no hemos parado. Estaremos de acuerdo que la campaña se ha calentado y de que manera. Es cierto que siempre tenemos la impresión que nunca antes había sido así, pero me da que es una cuestión de memoria.

Sea como fuere, lo cierto es que este final de campaña no ha sido del todo limpio. No me gusta que se intente difamar al contrario. No me gustan los panfletos anónimos poniendo en la boca del adversario, lo que no ha dicho, sobre todo cuando ni siquiera te indetificas. Me asquea que se insinue corrupción también usando montajes audiovisuales, vamos vídeos, que se llevan a las redes sociales y a los medios de comunicación sin que sea firmado o que se pueda indentificar al autor, lo hagan unos u otros. Esas son trampas que no tendrán castigo legal a tiempo, la junta electoral no tiene tiempo de resolver. Ya no les digo nada sobre el uso del voto por correo en los pequeños pueblos.

Me parece escándaloso el uso de la acción de ejecutiva e institucional si se está gobernando para que en los 15 días de campaña se juegue con la ventaja de gobernar para favorecer al proyecto político al que se pertenece y eso lo hacen todos o casi todos, responsables de ayuntamientos, de cabildos, de gobiernos autonómicos y del gobierno central.

En todos los casos la marrullería política no será ilegal. Pero una cosa es que se de apariencia de legalidad y otra es que sea ético. Pero que nadie se llame a engaño, la gente no se debe subestimar porque después vienen las sorpresas.

