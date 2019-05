Casimiro: "No hemos contactado con nadie, no hemos fichado a nadie"

Luis Casimiro avisó que su equipo no entiende de bajar la guardia. A pocos días de empezar el play off ante el Valencia el equipo malagueño el Unicaja aún tiene una jornada de liga regular, la que le enfrentará al Andorra en el Martín Carpena el domingo a las 12:30 h. "No entiendo que la mentalidad dependa de un interruptor y ponernos en modo play off, ahora en Liga regular... Ahora hay que estar en modo competitivo máximo. El equipo ha reaccionado, ha ganado cuatro de los últimos cinco y pierde como pierde el otro. Hay que tener el interruptor levantado en modo competición play off. Afrontamos un partido en el que Andorra se juega mucho, se juega muchas opciones. Sólo ha perdido con el Barça en las últimas jornadas. Es un equipo muy atlético, que juega físico. Estamos en modo máxima competición. En menos de una semana nos jugamos una gran parte del objetivo de esta temporada".

El técnico se mostró molesto por las informaciones que en los últimos días apuntan contactos con algunos jugadores para el año que viene. "En el momento en que podemos estar todos entrenando sube el nivel, hay más calidad de entrenamiento. En el momento que estamos no hay que hacer gran cantidad de trabajo sino calidad. Estar fino, con chispa, con esa mentalidad, lo estamos demostrando en ese partido. Le doy una gran parte de mérito a los chavales porque es difícil trabajar cuando te ponen a un compañero revoloteando constantemente. No hemos contactado a nadie, no hemos pasado ofertas a nadie, no hemos fichado a nadie. Que ellos mantengan la concentración cuando sobre su puesto de trabajo se están diciendo tantas cosas...". Sobre la posibilidad de que Rubén Guerrero, el último fichaje, pueda debutar, apuntó que están esperando la documentación para tramitar la ficha.