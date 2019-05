No va más. La suerte está echada. Este domingo miles de sorianos elegirán su destino para los próximos cuatro años en tres administraciones muy distintas. Desde la más cercana, eligiendo a sus ediles en los respectivos ayuntamientos, pasando por su autonomía de Castilla y León, siempre sujeta a la falta de identidad de los sorianos con su región y terminando en Europa, en unas elecciones en las que casi nadie piensa, a pesar de que casi todas las decisiones importantes pasan por su parlamento en Bruselas.

La saturación de promesas, entrevistas, mítines y debates ha llegado al máximo, posiblemente con una campaña electoral influenciada por la celebración de las anteriores elecciones generales. Lo cierto es que tanto candidatos y candidatas como electores están al límite y, sinceramente, se agradece que este proceso llegue a su final.

Lo que no nos va a faltar es emoción porque el gobierno de muchos de los 183 municipios de la provincia está en el alero. La irrupción en la escena política de nuevas formaciones hace que sea muy difícil dibujar qué va a ocurrir en Soria, en su provincia, a través de la Diputación y, como no en Castilla y León, donde por primera vez desde 1986 -cuando fue presidente el socialista Demetrio Madrid - podría llegar al trono autonómico un político que no sea del Partido Popular. En Soria podría darse la situación inédita de alinear los planetas con tres gobiernos socialistas en el Ayuntamiento de Soria, las cortes de Castilla y León, y el gobierno de este país. Sería algo histórico e inimaginable hace tan sólo unos años.