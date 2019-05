La reina del sur (de las pepenolas)

“Traigo un cargamento” decía anoche Miriam Serradilla (EFE) cuando subía al autobús tras el mitin de Illescas. Ninguno sabía de qué iba la cosa hasta que desenvolvió lo que escondía en un foulard y ¡chán! Una bolsa de pepenolas. “Eres la reina del sur” le gritó riendo un compañero, recordando el titulo de una novela sobre narcotráfico.

¿Que qué son las pepenolas? Son gominolas muy blanditas y riquísimas envueltas en un papel brillante azul en el que se lee Paco Nuñez. La Paconeta las lleva a todos los pueblos por los que vamos, al igual que el resto de merchandising del candidato. Somos un poco como los Reyes Magos, que llevan la ilusión a todas las casas, aunque ya hubiera querido yo que tiraran de estos caramelos en las cabalgatas y no de esos infames y duros rompegafas.

El caso es que los componentes de la caravana del PP somos casi adictos a las pepenolas. Cuando estamos tristes, cansados o aburridos, es ese “un poco de azúcar” del que hablaba Mary Poppins. La vida se vuelve mas dulce.

Y ayer había más motivos para repartir caramelos que es lo que solíamos hacer de niños en el cole cuando llegaba nuestro cumpleaños. Yo, que siempre fui un poco despegada, nací en Agosto y como no había colegio me ahorraba siempre el trámite. En una campaña electoral pasan muchas cosas, incluida la vida, y la gente tiene la mala costumbre de cumplir años. A Nuria Ruíz (RNE) le caían ayer 56 y, ni corta ni perezosa, le preguntaba al candidato en pleno anuncio si habría una tarjeta turística con descuentos para los jóvenes de su edad (Nuñez presentaba la que creará, si gobierna, para lo menores de 35) Había que intentarlo. Hubo canción de cumpleaños feliz, hubo tarta, hubo vela y la homenajeada pidió hasta un deseo:

“Quiero ir mañana a la peluquería”.

No me digan que no existe la magia porque esta mañana ha aparecido con la melena perfecta.