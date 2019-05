La Junta Electoral de Zona de Aranda finalmente mantiene su apreciación de que el acto del 16 de mayo en el que la alcaldesa, Raquel González, y la concejal de Cultura, Celia Bombín, anunciaron la reapertura del Museo del Tren es ilegal. Este órgano, a raíz de una denuncia del bloque que encabeza IU, en una primera resolución apercibió al equipo de gobierno municipal de que no volviera a “realizar ningún otro acto ilegal en ese mismo sentido”, entendiendo que se trataba de una inauguración que no está permitida en período de campaña electoral. Sin embargo, días después, esa amonestación quedó en suspenso, al presentar un recurso el PP alegando que se había hecho sin un trámite previo de audiencia en el que pudiera exponer sus razones en contra. Una vez escuchadas, la Junta Electoral se mantiene en su idea inicial, entendiendo que este acto no está enmarcado dentro de la noche de los museos del día 18 de mayo, un programa que se repite año tras año en las mismas fechas, haya o no elecciones, como argumentaba el PP, “por tanto se considera contrario al artículo 50 de la LOREG, al estar revestido de solemnidad, como consecuencia de haber concurrido en él, dos notas específicas, como son: la convocatoria previa a los medios de comunicación, para su asistencia al acto, y la participación en el mismo de la alcaldesa y la concejala de cultura”, dice textualmente esta última resolución.

HOMENAJE A LOS JUBILADOS EN LA INTIMIDAD

Se da la circunstancia de que esta misma semana, la propia alcaldesa decidió en el último momento celebrar a puerta cerrada en el Ayuntamiento, sin medios de comunicación de testigos, el homenaje a los trabajadores de la plantilla municipal que se han jubilado en este último año. A pesar de que es un acto que se viene repitiendo en los últimos años en la misma fecha, coincidiendo con la festividad de Santa Rita, patrona de los funcionarios, y que, por tanto en este caso no debería entrar en conflicto con estas restricciones en campaña, Raquel González, aunque había convocado a la prensa local, ante una advertencia verbal del candidato de IU, Jonathan Gete, curándose en salud, decidió finalmente vetar su entrada.