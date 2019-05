Paquito D'Rivera, Marlango y O Sister actuarán en Chiclana este verano

Este verano Chiclana de la Frontera volverá a albergar un nuevo ciclo de conciertos Royal Hideaway Sessions, que se celebrará este verano en el anfiteatro del Royal Hideaway Sancti Petri.

Paquito D’Rivera será el encargado de abrir el verano el próximo 14 de julio. Con 14 Premios Grammy en su historial es una leyenda del latinjazz, siendo un apasionado tanto del jazz como de la música clásica, uno de los principales objetivos de su obra es hacer del primero parte integrante de la segunda.

El 16 de julio será el turno de José James, que es un vocalista americano de jazz y soul. James actúa en todo el mundo como solista líder y con otros grupos. Se le ha definido como un cantante de jazz para la generación del hip-hop, combina el jazz, el soul, el drum'n'bass y spoken word en su manera propia de interpretar el género.

Además, el 9 de agosto Motis&Chamorro&Terraza serán los protagonistas. Aunque Andrea Motis solo tenga 24 años, su madurez musical supera con creces la expectativa de sus años. Esto se debe a que comenzó a tocar la trompeta a los siete años y tres años después comenzó a estudiar jazz en la Escuela Municipal de Música de Santa Andreu. Acompañada de dos de sus inseparables músicos y maestros Joan Chamorro e Ignasi Terraza, la trompetista, cantante y compositora más reconocida del jazz nacional pasará por el anfiteatro del Royal Hideaway Sancti Petri para hacer disfrutar a todo el público asistente.

O Sister actuará el 16 de agosto. Se trata de un de swing que recrea la edad de oro del jazz vocal, la música popular de los años 20 y 30 en Norteamérica.

El ciclo lo cerrará Marlango el 30 de agosto, un grupo español de música pop con influencias del jazz y del blues. Integrado por Leonor Watling y Alejandro Pelayo, su nombre surge de la introducción de la canción ‘I wish I was in new Orleans’, de Tom Waits.

Las personas interesadas en adquirir las entradas para estos conciertos ya pueden hacerlo en www.tickentradas.com.