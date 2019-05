Saúl: "Si nos metemos en play off nadie se va acordar de que estos meses han sido una mierda"

El Deportivo vive las horas previas a un encuentro en el que se juega el objetivo de la temporada a cara o cruz. Si alguien ha sabido convivir con la presión está campaña, ese es el lateral Saúl. Durante los últimos meses ha pasado por la presión de no contar en la plantilla, de no jugar, la presión de sentirse observado sobre el verde. incluso también la presión de tener embargada parte de su nómina. Ahora afronta tres partidos donde ya no hay margen para el error. "No dependemos de nosotros mismos. Tenemos que ganar y aún ganando todo, puede ser que no llegue. Yo creo que va a a llegar, pero hay otros equipos que también juegan".

La clasificación para el play off podría suponer un alivio en el apartado anímico. En el vestuario son conscientes de que, tal y como están las cosas, poder jugarse el ascenso en 15 días significaría un refuerzo emocional, habida cuenta de que ahora mismo están más fuera que dentro de la lucha por ese ascenso. "Si ganas estos tres partidos y te metes en play off, lo de los últimos meses da igual: si lo de estos meses una mierda o si la primera vuelta fue maravillosa".

De cara al partido del lunes, el lateral no tiene dudas del apoyo que van a recibir de la grada. "La segunda vuelta en casa no hemos conseguido los puntos que queríamos pero la gente está con nosotros, que nos apoye y anime y eso nos va a llevar en volandas. Nosotros luchamos por ellos". Y no hay mejor manera de enfocar el choque que dejando atrás el partido de Lugo. "Hay que pensar en el lunes, pensar en el partido pasado ya no nos lleva a nada".

Para lo que Saúl no tiene respuesta es para señalar el motivo de la crisis que ha arrastrado el equipo en la segunda vuelta "Es difícil de asumir. No sabes cómo describirlo, si bloqueo mental, fisico... solo queda asumirla. Aún lo podemos alcanzar (el ascenso). Hay frustración de intentar las cosas y de que no salgan. Pero es cosa del deporte. Hay que trabajar para cambiar la dinámica. No queda otra".