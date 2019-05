Esquivar la última bala

El Monbus Obradoiro cierra este domingo, a las 12:30 horas, el curso 18/19 con las cuentas pendientes de resolver pero que son muy claras para llegar a la meta. El equipo compostelano debe ganar al F.C. Barcelona o, que pierda el Guipúzcoa Basket ante el Real Madrid en Illumbe, o lo haga el Estudiantes en su visita al Joventut. Cualquiera de estos tres resultados, dejará al club santiagués una temporada más en la Liga ACB.

El técnico obradoirista Moncho Fernández, intentó centrarse en lo que depende de su equipo en esta jornada final y buscar el camino para lograr algo que parece muy complicado: ganarle a un Barça que se juega el primera puesto de la clasificación para el play-off por el título de liga. "Tendremos que defender muy bien, porque son uno de los mejores desde el punto de vista ofensivo, especialmente en el tiro de tres, al ser el mejor equipo de la Liga. No podemos perder balones, porque el contraataque del Barça siempre te lo hace pagar. También hay que tener un poco de fortuna en esas acciones y ventajas que generamos y meter los tiros libres. Para ganar al Barça hay que ser bueno en casi todos los aspectos del juego, como hicimos en el partido de la primera vuelta”.

¿Pendientes de los demás partidos?

Preguntado sobre si estará pendiente de cómo van el resto de partidos de la jornada unificada, Moncho señaló que “nosotros tenemos que centrarnos en intentar ganar al Barça Lassa. Lo que ocurra en otros pabellones no depende de nosotros. Vamos a tener el 100% de nuestra concentración y de nuestros sentidos en nuestro partido. No hay otra fórmula. De todos modos, habrá unos 5.000 espectadores en Sar y será difícil...”.

Sobre los resultados negativos en los últimos partidos, el entrenador compostelano ha confesado que “cada derrota suma una piedra a la mochila, pero lo que tenemos que hacer es centrarnos en el trabajo y en aquello que depende de ti. Cuando eres capaz de estar concentrado en hacer tu baloncesto, todo lo demás es más fácil. Si no estuviésemos capacitados física y mentalmente no estaríamos aquí. Tenemos que demostrar que aquellos que pusieron la confianza en nosotros no se equivocaron y que estamos preparados para retos como el de este domingo. Esto es una maratón y, como decía Camilo José Cela (aunque no fuese suya la cita), ‘El que resiste, gana’. A nosotros nos están costando mucho los últimos kilómetros, pero estoy convencido de que vamos a atravesar la meta. Sin duda”.

Moncho ha lanzado un mensaje a la afición: “Quiero darles las gracias, porque siempre están ahí y notamos el calor de la gente. Lo que les pediría, que es una reiteración porque ya lo hacen ellos sin pedirlo, es que vengan a apoyarnos porque nosotros nos vamos a dejar la piel. El domingo lo vamos a dar todo para ganar. Les pido que nos animen, que con ellos será mucho más fácil. Lo que tenemos que hacer es dar lo mejor de nosotros, y eso puedo garantizar que lo haremos”

Rueda de prensa completa: https://www.youtube.com/watch?v=HIe6rpdGjT0