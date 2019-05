ElPozo allana la semifinal con una contundente victoria ante Jaén

Primer partido en la historia de estos dos equipos dentro de una fase de playoff. Tras las tablas vividas en el encuentro de fase regular en Murcia, el encuentro prometía intensidad y mucha presión. La afición visitante de Jaén pretendía tapar a un Palacio que presentó una gran entrada murciana y que, a pleno pulmón, no dejó de animar a los suyos durante el choque.

Las primeras ocasiones cayeron del lado del equipo de Giustozzi. El ritmo lo marcaban Álex Yepes y Xuxa, que se postulaban como las constantes en ataque local. Sin embargo, tal y como se esperaba por los duelos vividos con anterioridad, Jaén estuvo fuerte en defensa y dificultó la tarea a ElPozo.

Fernando, Drasler y el propio Xuxa tuvieron en sus pies abrir el marcador en más de una ocasión, pero el premio del gol se resistía. Cuando los locales dominaban y plasmaban en pista su autoridad en el juego, el partido se le puso de cara todavía más a los murcianos con la expulsión de Dani Martín tras cazar a Pito. A 25 segundos del final, el veterano en filas Miguelín, conectó con un balón que le vino desde la banda. El balear no dejó que cayese el balón a pista y hundió el balón en la meta de Espíndola (1-0). Tras ello, en un penalti señalado a favor de Jaén por acumulación de tarjetas locales, Fede hizo una excepcional parada pata evitar el empate.

A la reanudación tras el descanso, Bingyoba dio el susto a la afición de ElPozo estrellando el balón a la madera. Con solo cinco minutos cumplidos de esta segunda mitad, el dominio caía del lado de Jaén. Pero Fede volvió a ser el héroe con otra monumental parada en un disparo a bocajarro del mismo Bingyoba en la siguiente jugada. El equipo de Giustozzi debía reaccionar si no quería que se produjese el empate. La sensación de que Jaén empatase era una realidad, estaba más cerca el 1-1 que el 2-0.

Así fue, a falta de cinco minutos para finzalizar el partido, Jaén Paraíso Interior, por mediación de un fortísimo disparo de Mauricio, empató el encuentro, que se abrió totalmente para un final de vértigo en el Palacio (1-1). Jaén no cedió terreno y siguió apretando las clavijas de ElPozo. De forma incomprensible, Bingyoba falló un gol clarísimo bajo palos que pudo romper la igualada a un minuto del final y los murcianos bajaron en demasía su intensidad.

No hubo tiempo para más, la bocina indicó que ambos equipos se iban a prórroga. Casi de forma consecutiva, Álex y Miguelín, cuando todavía no se había cumplido el minuto uno del tiempo extra, marcaron el (2-1) y el (3-1). En un pestañeo ElPozo se puso por delante y estabelció una renta importante que le hizo mucho daño al rival. Pero Jaén no se iba a dar por vencido y a 10 segundos del final de la primera parte de la prórroga recortó distancias gracias a un disparo de Ramón que rebotó en Míchel (3-2).

Con portero jugador, a Jaén se le estaba agotando el tiempo y ElPozo aguantó el tipo hasta la bocina final. En una gran contra trazada por Miguelín, el balear asistió a Pito para que a un segundo de finiquitar el encuentro los murcianos colocasen el definitivo 4-2 en el luminoso.