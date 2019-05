La verdad es que todos los que andamos entre los 30 y los 40, tengamos o no pasado maquinero, somos conscientes de que Flying free fue un himno, que cogió polvo en el intervalo entre el CD y el Spotify, pero que una vez rescatado no puede faltar en cualquier boda o verbena que se precie. Anoche no se casaba nadie, ni había fiestas patronales, pero el millennial del PP al que vemos en los carteles de las farolas y las marquesinas hizo de su cierre de campaña una fiesta. Como en casa de uno en ningún sitio, debió pensar. Y es que el hit del post bakalao puso banda sonora a lo que, para muchos, fue el punto de inflexión de la campaña. Y en la Paconeta, sabemos por qué...

No muchas veces la prensa, cooperadora necesaria de la democracia y la opinión pública, tiene ocasión de recibir buenas palabras de los políticos a los que escucha, analiza y pregunta, para conocimiento de la sociedad. Aquí reproduzco las de Nuñez en su último mítin de Almansa:

“Quiero empezar, si me lo permitís, saltándome todos los protocolos para pedir un fuerte aplauso, un fortísimo aplauso, para un grupo de profesionales, tremendamente profesionales, que durante 15 días han tenido que soportar mi frenético ritmo. Han tenido que seguirme pueblo a pueblo, han tenido seguramente que reir en alguna ocasión o incluso tener algún mal gesto por el cual les pido perdón publicamente. Han contado lo que hemos hecho y han hecho que la democracia sea más democracia. Y han hecho que la libertad sea más libertad. Y han hecho que los ciudadanos puedan elegir libremente la opción que consideren más adecuada. Bautizaron el autobús de campaña como la Paconeta. Era incómoda y la cambiamos por la Paconeta plus. Se ha convertido en un referente de la campaña y pasará a los anales de la historia por ser uno de los elementos más nombrados en una campaña electoral. Me estoy refiriendo a la caravana de periodistas y profesionales, gráficos, y a todos los que habéis hecho posible que todo el trabajo que yo he hecho lo hayáis contado y los ciudadanos lo hayan visto. Muchas gracias de verdad.”

Agradecimientos a Nani García y Javi Pozo (La Tribuna), Álvaro Pinilla (Europa Press), Miriam Serradilla (EFE), Rubén García Castelbón (CMM), Nuria Ruíz (RNE), Milagros Diana (TVE) y Jose Manuel Castellote, que no Galeote (CMM) y toda su troup (Jon, Gabi, Diego, Fran, Jose Antonio y Julián) Estos concursantes del Gran Hermano electoral que durante 15 días hemos reído y trabajado a partes iguales en la Paconeta y fuera de ella. Aquí no ha habido premio ni expulsiones como en el reality (aunque a alguno que no diré le llegara un inesperado y equivocado finiquito a mitad de la campaña) Sin ellos no hay periodismo, no hay información, y no hay entretenimiento. Ellos han dado vida a los 15 artículos con los que he intentado trasladar todo lo que hay mas allá del discurso político y lo que nos jugamos la próxima legislatura. Hoy reflexionamos. Pero mañana es día de elecciones y volveremos a la carga para cerrar el círculo.

Anoche volvió a sonar el Flying Free poniendo punto final a esta historia. Ahora, como dice la letra: deja que tu mente sea libre.