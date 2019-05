Acuña: "El portero estaba adelantado y por suerte salió bien"

El Albacete consiguió en Gijón una victoria para certificar su presencia en el playoff de ascenso a Primera División. El cuadro manchego suma ya 71 puntos y ahora el objetivo es ganar al Málaga este domingo en el Caros Belmonte para asegurar la tercera posición y tener más ventajas en el playoff.

El partido de Gijón será recordado por el gran gol desde más de 50 metros de Acuña que consiguió anotar con un disparo desde su propio campo. El jugador paraguayo señala que "me voy contento por el gol, por el triunfo y por un triunfo tan importante como este. Era lo que veníamos a buscar, queríamos cerrar el play off.". “No me lo pensé porque si lo pienso no lo tiró. Una vez que controló veo a ver qué hace Roman para darle el pase, pero en ese instante vi al portero adelantado. Le pegué y por suerte salió bien. Cuando le pego, veo que el balón va bien, aunque uno nunca sabe. Pensé muchas cosas, aunque poco a poco lo vi entrar.

Arroyo y Malsa, bajas para el Málaga

Para el choque ante el conjunto andaluz, Ramis perderá al defensa Arroyo y al centrocampista Malsa por acumulación de tarjetas amarillas. La buena noticia es que recupera a su máximo goleador, Jéremie Bela que fue para baja en Gijón por el mismo motivo.