Los asturianos y los candidatos votan en el "superdomingo"

973.736 asturianos (30.000 menos que hace cuatro años) están llamados hoy a votar en esta triple cita electoral desde las nueve de la mañana, con 615 locales electorales abiertos, distribuidos por los 78 concejos de la región. Se han instalado más de 1.500 mesas y puesto en funcionamiento para una correcta transmisión de los datos, 701 tabletas electrónicas. Los asturianos elegimos HOY a 45 diputados y a más de 900 concejales además de a 54 eurodiputados españoles; una cita con las europeas cuya importancia se han encargado de recalcar en cada acto político, las distintas formaciones. Con todo, la pérdida de población ha supuesto una reducción significativa del número de ediles a elegir; asimismo, el voto se concentra en el caso de las elecciones autonómicas, sobre todo en la circunscripción central donde se eligen a 34 de los nuevos parlamentarios: Gijón, Oviedo, Avilés o Siero serán los más decisivos.

Los datos de Asturias se darán a conocer desde el Centro de Difusión de Datos en el Palacio del Conde de Toreno. Habrá dos avances, a las dos de la tarde y a las seis. A las ocho cerrarán los colegios y comenzará el escrutinio. Las mesas electorales se han constituido con normalidad.

Los candidatos de PSOE y PP, los dos partidos que sacaron mejor resultado en las últimas elecciones autonómicas, las de 2015, han votado ambos en las Cuencas. El cabeza de lista socialista Adrián Barbón, lo ha hecho en el colegio público Elena Sánchez Tamargo, en Laviana, donde por cierto, ejerció en el pasado de alcalde; por su parte, Teresa Mallada, del PP, ha depositado la papeleta en Blimea, en el Colegio público el Parque. Los dos se estrenan como candidatos autonómicos, ninguno lo fue en 2015, pero hoy representan a las dos formaciones que lograron mejor resultado en aquel año, aunque con expectativas que si se toman como base las encuestas, son bien diferentes.

Adrián Barbón, el candidato socialista parte como favorito aunque con la seguridad casi total de que aunque hoy sea el más votado, deberá trabajarse apoyos en la Junta General del Principado para ser investido presidente y gobernar con cierta estabilidad. Ha tratado de evitar triunfalismos y llamar al voto para frenar a las derechas, que pueden sumar. Hoy tras votar a las once de la mañana, en el colegio Sánchez Tamargo en Laviana, se reconocía optimista por “el deseo de los asturianos de no retroceder”.

El candidato socialista a presidir el Principado Adrián Barbón vota en Laviana. / Pablo Canga

A estas alturas de la jornada electoral, a todos los candidatos se les permite ser optimistas, incluso a la del PP, Teresa Mallada con la que las encuestas no son tan benévolas; no se descarta incluso el temido sorpasso por parte de Ciudadanos. Todo indica así, que el PP perderá votos con respecto a 2015 y se primera o segunda fuerza del centro de derecha puede ser clave para Mallada, para ser presidenta o no de un hipotético gobierno de coalición conservador. Ella, “con las mismas ganas de ofrecer a los asturianos lo mejor de mí y de mi partido vengo a votar hoy. La verdad es que noto en la gente con ganas de apostar por otros partidos que los que nos han gobernado hasta ahora”. Mallada ha votado a las doce en Blimea, acompañada de sus dos hijos.

La candidata del PP a presidir el Principado, Teresa Mallada, ha ejercido su derecho al voto en Blimea / Pablo Canga

Otros tres candidatos a presidir Asturias, han votado en Gijón. La candidata de Foro, hasta hoy desempeñando el papel de alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón ha votado en la Guía; Lorena Gil de Podemos lo ha hecho en el Coto e Ignacio Blanco, de Vox, ha ejercido su derecho en el Colegio Jovellanos.

Lorena Gil, de Podemos, aseguraba que votaba con ilusión y ganas y apuntaba que es el momento de “devolver las instituciones a la gente. De ponerlos en valor y dejar atrás estas décadas de pasado que nos han dejado una situación insostenible”. A la misma hora depositaba su papeleta Carmen Moriyón, de Foro, a la que no le da pena dejar la alcaldía de Gijón, tras ocho años al frente como regidora y “convencida de que los equipos tienen que renovarse de que ocho años al frente de una responsabilidad importante son suficientes”; con media hora de retraso ha votado el candidato de Vox, Ignacio Blanco, al que se le ha pinchado una rueda de la bicicleta. Aspira dice, a poder formar grupo parlamentario propio, con al menos tres diputados.

Buenos pálpitos tiene por su parte el candidato de Ciudadanos, Juan Vázquez, formación a la que las encuestas dan un resultado mejor que en 2015 cuando consiguió tres escaños. De cumplirse podría ser decisiva incluso, llave de gobierno dado que Vázquez jamás ha puesto las reticencias que sí ha mostrado el líder nacional, Albert Rivera, a negociar con el PSOE. Vázquez, ha votado en la facultad del profesorado de Oviedo volvía a pedir a los asturianos que voten con ilusión y reflexión.

Peor resultado le auguran las encuestas a la coalición Asturias por la Izquierda, de la que forma parte Izquierda Unida, y que encabeza Ángela Vallina. Si se cumplen los sondeos podría perder uno o dos escaños, sin embargo Vallina cree que la única encuesta válida es la de hoy. Ha votado a las once en las escuelas de Naveces, en Castrillón. Vallina cree que es momento de ejercitar un derecho, el del voto, que ha costado tanto conseguir. Ha llamado a la máxima participación, y no ha olvidado hacer hincapié sobre todo en su papel de eurodiputada saliente, en los comicios europeos, que han pasado más bien desapercibidas, algo que ha lamentado.

JAVIER FERNÁNDEZ Y CHERINES SE DESPIDEN

Los hay que iniciarán hoy una nueva andanza política en la junta general y los hay que se despiden. Es el caso del presidente saliente, Javier Fernández, que ha votado en el Palacio de los Deportes de La Guía, también en Gijón. Ha deseado lo mejor a su sucesor, y a los nuevos parlamentarios. No ha ocultado, su emoción al cerrar un ciclo con su votación en las elecciones europeas, autonómicas y municipales. No sólo simboliza su despedida como presidente del Principado. También de la vida pública. No ha participado en un solo acto de campaña, pero ha mostrado ha cogido sus papeletas del PSOE ante todos.

Y quién lo iba a decir, a Javier Fernández precisamente le ha salido hoy una partidaria, aunque con todas las comillas del mundo: nos referimos a otra veterana de la política asturiana como es la presidenta del PP en la región, Mercedes Fernández, que se ha quedado fuera de las candidaturas al Congreso y al Senado y al Parlamento autonómico. Tras reconocer que ha votado en el colegio Jovellanos de distinta forma por no ser candidata, le ha puesto nota al presidente saliente, con quien recordamos, ha tenido enfrentamientos sonados en sede parlamentaria. Aún así, le ha dado hoy un “notable” a Javier Fernández.