El Xerez DFC anunciará el lunes la continuidad de García Tébar

A falta de la firma, García Tébar y el Xerez DFC ya han llegado a un acuerdo verbal para que el manchego siga siendo el entrenador del equipo la próxima temporada.

Ambas partes ya tuvieron un primer contacto la pasada semana en la que quedó claro el interés por parte del club de que el entrenador continuase y la predisposición de éste de dirigir al equipo la próxima campaña.

El propio Edu Villegas ya confirmaba el pasado jueves que no contemplaba ningún escenario que no sea el de García Tébar como entrenador para liderar un proyecto deportivo "ambicioso" y que tendrá el "objetivo claro de disputar la liguilla" en palabras del responsable deportivo.

El entrenador manchego, que se encuentra en Albacete de vacaciones, tiene previsto iniciar la pretemporada a mitad del próximo mes de julio, ya que la Liga arranca el 25 de agosto.