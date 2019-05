Cruce de denuncias por las votaciones en Alaior

Alaior ha sido un campo de batalla legal más allá de la pugna electoral. El PP se quejaba ante la Junta electoral de posibles coacciones por parte de Junts per Lô mientras que estos han presentado una denuncia formal ante el juzgado de Maó por un presunto delito electoral de los populares por uso ilícito del censo. En este último caso las fuerzas de seguridad incluso han identificado a dos apoderados del PP en la urbanización de Cala en Porter.



Por la mañana era el Partido Popular quien denunciaba ante la Junta Electoral que en Alaior, miembros acreditados de la coalición 'Junt per Lô' se encontraban en el interior de los colegios ofreciendo asesoramiento y “acompañando” hasta las cabinas y las mesas de votación a las personas que iban a ejercer su derecho a voto.

Los populares han considerado que esta práctica suponía una coacción y han formulado su denuncia. La policía local se ha desplazado hasta esos colegios obligando a salir a la calle a los denunciados.

Paralelamente, el PP también ha formulado una queja asegurando que muchas de sus papeletas han sido deterioradas de forma deliberada.

Ya esta tarde ha sido Junts per Lô quienes han denunciado ante la Junta Electoral al Partido Popular por sacar datos del censo fuera del colegio electoral. Esta práctica, como decimos, supone un delito electoral. De hecho, incluso la Guardia Civil ha tenido que intervenir en Cala en Porter, donde han identificado a dos apoderados del PP.

Según Junts per Lô, el PP iba a sacar estos datos con los votantes que aún quedaban por pasar por el colegio electoral para llevarlo a su sede y desde allí telefonear a sus simpatizantes que aún no habían ejercido el derecho al voto y presionarles para que fueran a depositar su sufragio. Desde Junts per Lô aseguran que esta es una práctica habitual de los populares en el municipio y por ello ya advirtieron hace días a la Junta Electoral. Este órgano envió un comunicado el pasado 22 de mayo a las formaciones alayorenses recordándoles la prohibición de sacar el censo de lso colegios electorales.

Por otro lado, la gran cantidad de papeletas, especialmente de las elecciones europeas, ha hecho que las cabinas de voto secreto de los colegios electorales fueran insuficientes para albergarlas todas. La Junta Electoral de Menorca ha decidido inutilizar las cabinas, obligando a ensobrar el voto en mesas anexas a la vista de todo el mundo.