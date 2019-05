El Jumilla maquilla la eliminatoria en el descuento

El Jumilla salió al Uva Monastrell con la única misión de no encajar un gol. Ya fuese con victoria o empate, pero a cero, el equipo de Pontes se aseguraría un camino plano y tranquilo para la vuelta. Pero no fue así.

El Real Unión de Irún no concedió espacios a los locales, tampoco el balón. La mayor posesión fue claramente de los visitantes. También las ocasiones. En el minuto 23 de partido, una mano dentro del área de Min Yan fue la culpable de que el árbitro pitase la pena máxima. Galán, sin vacilar, adelantó a los suyos (0-1). El resto de la primera parte fue un 'tuya-mía' sin que la balanza se inclinase por ninguno de los dos equipos.

La reacción del Jumilla vino en la segunda mitad. Minuto nueve de partido y falta a favor del club vinícola. Manolo sería el encargado de ejecutar el disparo. El capitán, con pulso firme, se dirigió al balón para golpear convencido de su suerte. El balón acabó en la red vasca y, en consecuencia, tablas en el marcador (1-1). Empezó un partido totalmente nuevo para el Jumilla. Sin embargo, en el mejor momento de los blanquiazules, llegó un nuevo jarro de agua fría. Esta vez definitivo.

Garrido, en una falta muy alejada del área, metió el balón entre el nido de futbolistas del área pequeña defendida por Iván. El resultado fue que el balón encontró la cabeza de Esnaola en el minuto 70 del choque. Al Jumilla no le salían las cuentas, nuevo golpe en la moral vinícola que dificultaba la eliminatoria y favorecía al Real Unión de Irún (1-2).

No hubo prácticamente más ocasiones, los futbolistas blanquiazules entraron en una dinámica negativa en el que no daban más de dos o tres pases seguidos. El Real Unión no apretó en exceso el encuentro. Pero la sorpresa llegó en el 47 gracias a Bouba, que se metió en el área pequeña para introducir el balón en la red totalmente libre de marca (2-2). Sin más tiempo, el Jumilla se encomienda a la suerte y al buen en juego en el partido de vuelta en Irún la próxima semana.